Власти Приморья еще раз обсудили с общественностью тонкости «ЭРА-ГЛОНАСС»

Владивосток, 1 апреля, PrimaMedia.

Активисты, выступающие против обязательной установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на б/у авто, провели в холле в администрации Приморского края собрание с представителями региональной власти и таможенными органами. Собравшиеся несколько эмоционально донесли до представителей власти свои вопросы по стоимости самого устройства, получению СБКТС (Свидетельство безопасности транспортного средства) в сертифицированных лабораториях и иных проблем, связанных с терминалами безопасности, сообщает ИА PrimaMedia.

На собрание пришли те, кто в той или иной степени имеют отношение к автомобильному бизнесу в регионе. Это физические лица, чьи машины в данный момент находятся на складах временного хранения в таможни Владивостока без ПТС, представители компаний, которые специализируются на установке систем безопасности, в том числе терминалов «ЭРА-ГЛОНАСС», специалисты, занимающиеся выдачей СБКТС, рядовые автолюбители.

От лица региональной власти выступали: вице-губернатор Приморья Игорь Степаненко, начальник Дальневосточной таможни Юрий Ладыгин, и.о. руководителя Росаккредитации территориального управления по ДВФО Сергей Самсонов, директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Александр Швора, руководитель департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского Илья Красильников.

Ожидается, что первая тысяча устройств «ЭРА-ГЛОНАСС» поступит в Приморье уже на следующей недели — ориентировочно 3—4 апреля . Однако на встрече активисты заявили, что пока не до конца понимают, каков будет окончательный порядок установки кнопки на б/у авто и точное количество мастерских готовых заняться этим. Вице-губернатор Приморья Игорь Степаненко заверил собравшихся, что монтаж терминалов безопасности начнется примерно в этих же числах.

Стоит отметить, что не так давно АО «ГЛОНАСС» на своем сайте официально опубликовала временный порядок оборудования устройства на автомобили. В нем сказано, что для получения СБКТС, достаточно предоставить в сертифицированную лабораторию, комплект документов, в том числе договор о приобретении аппаратуру вызова экстренных оперативных служб у агента АО «ГЛОНАСС». После этого автовладелец может спокойно получить ПТС, если предоставит таможне документы, необходимые для таможенного оформления авто, включая полученное СБКТС и копию договора о приобретении абонентского терминала «ЭРА-ГЛОНАСС».

Однако на встрече представители лабораторий, которые занимаются выдачей СБКТС во Владивостоке, заверили, что на практике такая процедура фактически нереализуема.

«Я представляю одну из испытательных лабораторий в городе. Мы не сможем выдать СБКТС автовладельцу, даже если он принесет необходимый комплект документов, в том числе копию договора о приобретении абонентского терминала. У нас нет регламентирующих документов и актов от Минпромторга, подразумевающих выдачу свидетельства», — сказал представитель лаборатории.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Александр Швора пояснил, что согласно временному порядку озвученного АО «ГЛОНАСС», на следующей неделе СБКСТ выдадутся всем и беспокоиться по этому поводу не стоит.

Также присутствующих интересовало, как экстренные службы среагируют, когда водитель из пострадавшей машины отправит сигнал о происшествии в фильтрующий колл-центр. Многие уверены, что вызов не дойдет до адресата в тех районах, где отсутствует сотовая связь. По словам руководителя департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края Ильи Красильникова, сигнал о происшествии поступит диспетчеру даже в самом труднодоступном районе.

«Региональная система диспетчеризации вызовов переходит на уровень субъекта и далее в автоматическом режиме перераспределяется в зависимости от координат, которые зафиксирует ваше устройство. Сигнал о происшествии направляется на тот диспетчерский пункт, находящийся поблизости от предполагаемого места ДТП. Вызов будет принят даже в том случае, если водитель не в состоянии осуществить какие-либо действия после аварии, например, нажать кнопку», — рассказал Илья Красильников.

Кроме этого, некоторые высказывались о неоднозначности ценообразования за установку «ЭРА-ГЛОНАСС» на б/у авто. По словам вице-губернатора Приморья Игоря Степаненко, окончательную цену за кнопку должен сформировать сам рынок автобизнеса в Приморье в условиях конкурентной среды.

«Никакой монополии на рынке не будет, АО “ГЛОНАСС” не cобирается устанавливать фиксированную цену за устройство», — рассказал Игорь Степаненко.

Напомним, что АО «ГЛОНАСС» уже аккредитовало в Приморье несколько компаний, где можно будет установить устройство «ЭРА-ГЛОНАСС». И список, вероятно, будет увеличиваться.

Однако на встрече руководитель одной из организаций — готовой начать ставить кнопки в городе — рассказал, что дилерский договор на поставку терминалов «ЭРА-ГЛОНАСС» с компаниями производителями «Форт Телеком» и «Сантел Навигация», он заключил еще месяц назад, но агентское соглашение с АО «ГЛОНАСС» на установку устройств не может подписать по настоящее время.

«Ощущение, что АО “ГЛОНАСС” по какому-то своему принципу отбирает компании, с которым заключает договоры. Мою организацию игнорируют, по электронной почте мне не отвечают, по другим контактам, указанных на официальном сайте, тоже. Хотя бы сказали, что не так. Я начал вести переговоры с ними больше месяца назад, и каково было мое удивление, когда я из СМИ узнаю о появлении во Владивостоке организаций. Очень мало информации, как с АО “ГЛОНАСС” можно заключить договор», — рассказал руководитель компании.