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12:03 (мск), источник: РИА Новости

Песков прокомментировал «расследование» ФБК об имуществе Медведева

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал популистскими содержащиеся в публикациях ФБК Алексея Навального обвинения в коррупции в адрес премьер-министра Дмитрия Медведева, пояснив, что декларации госслужащих ежегодно проверяются, и сведения о доходах прозрачны для органов, отвечающих за борьбу с коррупцией.

Источник: РИА Новости

«Все мы, как бюрократы, как люди, которые работают на государство, каждый год подаем декларации о доходах и расходах в специальные органы, которые проверяют и перепроверяют эти декларации. Поэтому все наши, скажем так, доходы на самом деле очень прозрачны для тех органов, которым необходима эта информация и которые отвечают за борьбу с коррупцией в нашей стране», — сказал Песков в интервью телеканалу ABC на просьбу журналиста прокомментировать публикации ФБК о премьер-министре.

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Вот почему, скажем, популистские обвинения, которые иногда мы видим в прессе, в заявлениях различных активистов, не соответствуют действительности, так как, конечно, эти активисты просто не могут знать информации, которая есть у специальных служб
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ

Песков признал, что борьба с коррупцией является проблемой. «Это один из основных пунктов на повестке дня в нашей стране. Общество абсолютно нетерпимо к этому. Вот почему неделю назад мы видели протесты в разных городах нашей страны», — заявил Песков.

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«В некоторых городах они прошли в соответствии с законом. В некоторых местах, как в Москве, они были незаконными. Они не хотели уведомить мэрию в соответствии с законом. Вот почему протесты в Москве были незаконными. Конечно, это стало причиной задержаний среди людей, участвующих в этих незаконных действиях. Это обычная практика для любой страны, и мы видим множество действий и задержаний, так скажем, ответных действий полицейских во многих мировых столицах», — добавил Песков.

Навальный разместил на своем канале в YouTube фильм, который рассказывает о том, что российский премьер при помощи некоммерческих фондов якобы обзавелся разнообразным имуществом. Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила, что не имеет смысла комментировать «расследование» команды Навального в отношении Медведева. Она подчеркнула, что материал Навального носит ярко-выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика.

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