Песков прокомментировал «расследование» ФБК об имуществе Медведева

«Все мы, как бюрократы, как люди, которые работают на государство, каждый год подаем декларации о доходах и расходах в специальные органы, которые проверяют и перепроверяют эти декларации. Поэтому все наши, скажем так, доходы на самом деле очень прозрачны для тех органов, которым необходима эта информация и которые отвечают за борьбу с коррупцией в нашей стране», — сказал Песков в интервью телеканалу ABC на просьбу журналиста прокомментировать публикации ФБК о премьер-министре.

Вот почему, скажем, популистские обвинения, которые иногда мы видим в прессе, в заявлениях различных активистов, не соответствуют действительности, так как, конечно, эти активисты просто не могут знать информации, которая есть у специальных служб

Песков признал, что борьба с коррупцией является проблемой. «Это один из основных пунктов на повестке дня в нашей стране. Общество абсолютно нетерпимо к этому. Вот почему неделю назад мы видели протесты в разных городах нашей страны», — заявил Песков.

«В некоторых городах они прошли в соответствии с законом. В некоторых местах, как в Москве, они были незаконными. Они не хотели уведомить мэрию в соответствии с законом. Вот почему протесты в Москве были незаконными. Конечно, это стало причиной задержаний среди людей, участвующих в этих незаконных действиях. Это обычная практика для любой страны, и мы видим множество действий и задержаний, так скажем, ответных действий полицейских во многих мировых столицах», — добавил Песков.