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13:20 (мск), источник: УНИАН

С 1 апреля в Украине увеличивается размер пособия по безработице

Это повышение касается застрахованных лиц.

Источник: УНИАН

С 1 апреля в Украине увеличивается минимальный размер пособия по безработице.

Об этом сообщает Государственная служба занятости.

«Начиная с 1 апреля минимальный размер пособия по безработице для застрахованных лиц, указанных в части первой статьи 22 закона “Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы”, повышается на 120 грн и составит 1280 грн», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что эта норма установлена на случай безработицы от 19 января 2017 № 132 «О минимальном размере пособия по безработице» и имеет целью улучшение уровня материального обеспечения безработных граждан.

Это повышение касается застрахованных лиц, страховой стаж которых в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в центре занятости, составил не менее шести месяцев. Такие граждане имеют право на получение пособия по безработице, размер которого зависит от размера заработной платы по последнему месту работы, страхового стажа и причины увольнения, однако не может быть менее 1280 грн.

При этом, максимальный размер пособия по безработице не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц — сейчас это 6 400 грн.

Общая продолжительность выплаты указанного пособия не может превышать 360 календарных дней на протяжении двух лет, а для лиц предпенсионного возраста (за 2 года до наступления права на пенсию) продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 720 календарных дней.

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