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13:34 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов примет участие в инвестиционном форуме в ОАЭ

VII Ежегодный инвестиционный форум пройдет 2 — 4 апреля в Дубае.

(Казань, 1 апреля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Объединенные Арабские Эмираты для участия в VII Ежегодном инвестиционном форуме, который пройдет 2 — 4 апреля в Дубае. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Завтра лидер Татарстана планирует принять участие в церемонии открытия форума и выступить на пленарном заседании «Дебаты мировых лидеров». Кроме того, на полях форума ожидаются встречи Рустама Минниханова с министром экономики ОАЭ и председателем правления Центра развития исламской экономики Дубая Султаном Аль-Мансури, а также с организаторами инвестиционного форума, руководством Исламского банка Дубая и компании Strategic Marketing & Exhibitions. Также делегация республики примет участие в бизнес-форуме с представителями власти и деловых кругов ОАЭ.

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