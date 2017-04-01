Рустам Минниханов примет участие в инвестиционном форуме в ОАЭ

(Казань, 1 апреля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Объединенные Арабские Эмираты для участия в VII Ежегодном инвестиционном форуме, который пройдет 2 — 4 апреля в Дубае. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Завтра лидер Татарстана планирует принять участие в церемонии открытия форума и выступить на пленарном заседании «Дебаты мировых лидеров». Кроме того, на полях форума ожидаются встречи Рустама Минниханова с министром экономики ОАЭ и председателем правления Центра развития исламской экономики Дубая Султаном Аль-Мансури, а также с организаторами инвестиционного форума, руководством Исламского банка Дубая и компании Strategic Marketing & Exhibitions. Также делегация республики примет участие в бизнес-форуме с представителями власти и деловых кругов ОАЭ.