Лукашенко: можем и на шельфе шахту построить

Все этапы строительства Гарлыкского ГОК, от проектирования до технического оснащения, реализованы белорусскими специалистами. Общая стоимость проекта — миллиард долларов, мощность должна достичь полутора миллионов тонн продукции в год. Благодаря введенному в эксплуатацию Гарлыкскому ГОК Туркменистан станет лидером калийного производства в Центрально-Азиатском регионе.

Калийное месторождение в пустыне Кара-Кум было разведано еще во времена Советского Союза. Но для создания комбината среди песков и гор необходимо провести коммуникации, дороги. В те времена задача эта оказалась неподъемной, хоть и возвращались к ней не раз. В начале 1990-х турецкие специалисты брались за строительство промышленного гиганта. Но и у них работа не задалась.

В новом тысячелетии интерес к месторождению проявила Беларусь. Летом 2009 года президенты Беларуси и Туркменистана заложили капсулу в основание фундамента будущего горнорудного комплекса. По расчётам специалистов, калийных удобрений здесь порядка двух миллиардов тонн, но добраться до них оказалось непросто. Шахты быстро заполнялись водой подземной реки. Была применена уникальная технология заморозки. В ледяной оболочке, толщиной до трех метров, рабочие пробирались к подземным залежам.

Масштабы проделанных работ впечатляют. На церемонии открытия Гарлыкского ГОК лидерам двух стран представили мощности комбината. Президент Беларуси лично вникал во все нюансы стройки.

«Многие республики Советского союза забросили свои технологии. Я это, взяв курс, сохранил. И для нас то, что мы умеем делать, наверное, наполовину не нужно для Беларуси. Но у нас были созданы школы, появились прекрасные специалисты. Под это было “заточено”, как в народе говорят, все образование — под высокие технологии», — сказал Лукашенко, которого цитирует телеканал СТВ.

Гарлыкский ГОК для Беларуси первый экспортный проект подобного рода, созданный «под ключ». Местные журналисты уже назвали его «индустриальной жемчужиной». Только на начальном этапе строительства здесь было создано более 1500 рабочих мест, построены школы и больницы. Специалисты для комбината уже проходят обучение в нашей стране. Интересно и то, что первую партию калийных удобрений Туркменистан полностью передал соседям в Афганистан.

«Меня приятно удивило, когда мне в Минске доложили: произвели около 5000 тонн калийных удобрений. И думаю: что же мой друг будет с ними делать? А он первую отдает соседям. Молодец! Это символический шаг, который возвышает не только президента, но и народ Туркменистана», — сказал Лукашенко.

В основе комбината два производства: горнодобывающее и перерабатывающее. Само строительство — первый шаг в развитии химической и перерабатывающей промышленности страны. Хотя Гарлыкский ГОК можно считать прямым конкурентом Беларуськалия, предприятия собираются работать на партнерской основе.

Выступление Александра Лукашенко на открытии Гарлыкского ГОК слушайте на радио Sputnik Беларусь.