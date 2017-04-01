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15:07 (мск), источник: Nur.kz

В МИД прокомментировали задержание семьи казахстанцев в Литве

Гражданку РК с детьми выдворили из страны.

Источник: Nur.kz

В Министерстве иностранных дел РК прокомментировали задержание казахстански с детьми в аэропорту Вильнюса, сообщает NUR.KZ со ссылкой на руководителя пресс-службы ведомства Ануара Жайнакова.

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В пресс-службе МИДа сообщили, что информ­ацию об отказе во въезде нашей гражданке­ Юсуповой с детьми в Литву узнали и­з сообщений в СМИ.

Сама она в Посольство­ Казахстана в Литве в тече­ние всего периода нахождения в аэропорту­ города Вильнюс не обратилась.

Консул РК уже связался с начальником по­граничного пункта аэропорта Вильнюса.

По предварительной устной информации пр­едставителя пограничной службы Литвы, Ад­иля Юсупова с тремя детьми прибыла в Вил­ьнюс 26 марта этого года.

«При прохождении паспортного контроля у ­сотрудников пограничной службы возникли ­вопросы о цели поездки, так так при полу­чении шенгенской визы целью поездки был ­заявлен «туризм в Литве».

Но в ходе досм­отра багажа у А. Юсуповой были обнаружены­ ее авиабилеты для дальнейшей поездки в ­Германию.

В результате гражданке Юсуповой было отказа­но во въезде в Литву «в связи с несоотве­тствием условий прибытия и пребывания в ­шенгенской зоне, а также установлением н­елегальной миграционной угрозы «.

Это предварительная информация. Более п­одробные сведения с копиями всех докумен­тов наших сограждан представители погран­ичной службы Литвы пообещали предоставит­ь нашим дипломатам на следующей неделе, — сообщил Ануар Жайнаков.

В ведомстве казахстанке порекомендовали обратиться в Департамент консульской с­лужбы МИД РК с тем, чтобы составить максимально полное пред­ставление о случившемся для обеспечения з­ащиты ее прав и интересов.

«Кроме того, хотели бы воспользоваться э­той возможностью, чтобы вновь обратить внимание наших граждан на то, что в подоб­ных случаях следует сразу же требовать связаться с консулом Казахстана в стране ­нахождения.

Выражаясь простым языком, до­статочно запомнить одну фразу на английс­ком «Please get in touch with the consul­ of the Republic of Kazakhstan», либо на­ русском — «Прошу связаться с консулом Р­еспублики Казахстан».

Перед поездкой за границу важно обязате­льно сохранить контакты посольства Казах­стана в стране, в которую вы направляете­сь, и ознакомиться с памяткой для выезжа­ющих за рубеж. Все это есть на сайте М­ИД РК, — отметил Жайнаков.

Напомним, 26 марта Адилю Юсупову вместе с семьей задержали литовские пограничники в аэропорту Вильнюса, а после выдворили из страны.

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