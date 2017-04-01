В МИД прокомментировали задержание семьи казахстанцев в Литве
Гражданку РК с детьми выдворили из страны.
Гражданку РК с детьми выдворили из страны.
В Министерстве иностранных дел РК прокомментировали задержание казахстански с детьми в аэропорту Вильнюса, сообщает NUR.KZ со ссылкой на руководителя
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Сама она в Посольство Казахстана в Литве в течение всего периода нахождения в аэропорту города Вильнюс не обратилась.
Консул РК уже связался с начальником пограничного пункта аэропорта Вильнюса.
По предварительной устной информации представителя пограничной службы Литвы, Адиля Юсупова с тремя детьми прибыла в Вильнюс 26 марта этого года.
«При прохождении паспортного контроля у сотрудников пограничной службы возникли вопросы о цели поездки, так так при получении шенгенской визы целью поездки был заявлен «туризм в Литве».
Но в ходе досмотра багажа у А. Юсуповой были обнаружены ее авиабилеты для дальнейшей поездки в Германию.
В результате гражданке Юсуповой было отказано во въезде в Литву «в связи с несоответствием условий прибытия и пребывания в шенгенской зоне, а также установлением нелегальной миграционной угрозы «.
Это предварительная информация. Более подробные сведения с копиями всех документов наших сограждан представители пограничной службы Литвы пообещали предоставить нашим дипломатам на следующей неделе, — сообщил Ануар Жайнаков.
В ведомстве казахстанке порекомендовали обратиться в Департамент консульской службы МИД РК с тем, чтобы составить максимально полное представление о случившемся для обеспечения защиты ее прав и интересов.
«Кроме того, хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы вновь обратить внимание наших граждан на то, что в подобных случаях следует сразу же требовать связаться с консулом Казахстана в стране нахождения.
Выражаясь простым языком, достаточно запомнить одну фразу на английском «Please get in touch with the consul of the Republic of Kazakhstan», либо на русском — «Прошу связаться с консулом Республики Казахстан».
Перед поездкой за границу важно обязательно сохранить контакты посольства Казахстана в стране, в которую вы направляетесь, и ознакомиться с памяткой для выезжающих за рубеж. Все это есть на сайте МИД РК, — отметил Жайнаков.
Напомним, 26 марта Адилю Юсупову вместе с семьей задержали литовские пограничники в аэропорту Вильнюса, а после выдворили из страны.
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