Стартовал весенний призыв в армию

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. В субботу, 1 апреля, стартовал весенний призыв на срочную военную службу, сообщают «Украинские новости».

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Этой весной должны призвать 14 135 человек: в Вооруженных силах будут служить 9 135 человек, в Национальной гвардии — 4 200 человек, в Государственной специальной службе транспорта — 800 человек.

Служить будут мужчины в возрасте 20−27 лет, годные по состоянию здоровья.

Напомним, в конце февраля президент Петр Порошенко подписал указ «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2017 году».