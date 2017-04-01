Россия может принять участие в Евровидении-2017 — Кириленко

Россия может принять участие в конкурсе Евровидение-2017 в Киеве, если представит участника, который не нарушал украинское законодательство. Об этом вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко заявил в эфире «Украинского радио».

«Я могу еще раз повторить, что Россия может принять участие в Евровидении-2017 в Киеве, но если участник будет такой, который не нарушал украинское законодательство. И, я думаю, точно такое решение приняла бы Франция, Германия, Великобритания, Польша или любая другая страна — член Европейского вещательного союза. А требовать от Украины беспрецедентных решений в угоду России и, нарушая собственное законодательство и, кстати, нормы международного права — беспрецедентно и неприемлемо», — подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 22 марта СБУ запретила въезд на территорию Украины Самойловой сроком на три года. По словам руководителя Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елены Гитлянской, «решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины».

Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте «Мир спорта и добра» в Крыму.