Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов»
Продукты, которые помогут предотвратить депрессию
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
Нужно ли ругать чужих детей?
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
Любовники, роскошь и деньги: история жизни Сергея ДягилеваКак известный антрепренер много лет подряд эпатировал парижскую публику и находил деньги на свои невероятные постановки
Нужно ли ругать чужих детей?
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Ракета США нанесла удар «на добивание» по космонавтике РФ – СМИ
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
В Кремле отказывают Киеву во встрече, Песков называет причину
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
9Индуистский Новый год
9В мире зацвела сакура
9В тени стены
14События недели в фотографиях
15:31 (мск), источник: УНИАН

Россия может принять участие в Евровидении-2017 — Кириленко

Кириленко подчеркнул, что Самойлова нарушила украинское законодательство.

Источник: УНИАН

Россия может принять участие в конкурсе Евровидение-2017 в Киеве, если представит участника, который не нарушал украинское законодательство. Об этом вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко заявил в эфире «Украинского радио».

Читайте также
Киев отказался пойти на уступки Самойловой

«Я могу еще раз повторить, что Россия может принять участие в Евровидении-2017 в Киеве, но если участник будет такой, который не нарушал украинское законодательство. И, я думаю, точно такое решение приняла бы Франция, Германия, Великобритания, Польша или любая другая страна — член Европейского вещательного союза. А требовать от Украины беспрецедентных решений в угоду России и, нарушая собственное законодательство и, кстати, нормы международного права — беспрецедентно и неприемлемо», — подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 22 марта СБУ запретила въезд на территорию Украины Самойловой сроком на три года. По словам руководителя Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елены Гитлянской, «решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины».

Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте «Мир спорта и добра» в Крыму.

Генеральный директор Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре пригрозила Украине санкциями из-за недопуска Самойловой на конкурс.

НАПК взялось за проверку деклараций Порошенко, Гройсмана и других высокопоставленных чиновников
Кремль прокомментировал расследование ФБК об имуществе Медведева
МИД РФ в День смеха предложил «услуги российских хакеров»
Лукашенко: Москва и Минск продолжат интеграцию
В России увеличились страховые и социальные пенсии
Задержан участник нападения на часть Росгвардии в Чечне
Фигурист Ханю обновил мировой рекорд в произвольной программе
Трамп ушел с церемонии объявления указов, забыв их подписать
Спорт
Осталась лишь Олимпиада: Медведева вновь стала лучшей в мире Российская фигуристка Евгения Медведева защитила титул чемпионки мира, в Хельсинки фигуристка обновила два собственных мировых рекорда
Авто
Как накопить на новый «Мерседес» при зарплате 40 тысяч рублей Никак
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Лиловый, синий, голубой: редакция примерила безумные оттенки помады (фото) Всем своим видом редакторы «Леди Mail.Ru» как бы намекают: у вас вся спина белая. С 1 апреля!
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь