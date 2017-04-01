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15:58 (мск), источник: Publika.md

Сотрудники НЦБК задержали четырех человек по делу о коррупции

Четыре человека задержали сегодня по уголовному делу, по которому проходит замминистра экономики Валерий Трибой. В министерстве снова устроили обыски.

Источник: Publika.md

Среди задержанных — директор предприятия, которым Трибой, по данным следствия, управлял из тени. Это предприятие — поставщик электроэнергии в северных районах, взявшее в аренду здание, которое принадлежало Молдтелекому.

Задержан также советник замминистра, водитель и сотрудник фирмы-поставщика.

Всех подозреваемых доставили в НЦБК на допрос.

Следователи сообщили, что Валерий Трибой через посредников купил здание, принадлежавшее компании Молдтелеком, за миллион леев. Затем это здание сдали в долгосрочную аренду, и по настоянию замминистра там сделали ремонт, на который потратили еще четыре миллиона.

Трибоя подозревают в превышении служебных полномочий и нанесении государству ущерба в особо крупных размерах. Грозит вице-министру до шести лет тюрьмы.

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