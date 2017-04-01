Нурсултан Назарбаев дал ряд поручений Кариму Масимову

В ходе встречи Карим Масимов доложил главе государства о проведении Комитетом национальной безопасности совместно с иными правоохранительными органами соответствующих мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в рамках подготовки к международной выставке «ЭКСПО-2017».

Президент Казахстана напомнил о предстоящих в Астане наряду с «ЭКСПО-2017» других крупных событиях мирового масштаба.

«В этом году у нас пройдет ряд международных мероприятий, предполагается приезд глав государств, правительств, парламентариев, а также большого количества иностранных и казахстанских туристов. В этой связи, нам необходимо продумать вопросы обеспечения нормального проведения этих мероприятий, в первую очередь, уделив внимание вопросам безопасности», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Также глава государства отметил происходящие акты терроризма в других странах и указал на необходимость организации соответствующей работы, включая совместное взаимодействие с зарубежными коллегами в целях недопущения подобных проявлений.

В свою очередь, Карим Масимов проинформировал президента Казахстана, что безопасное проведение мероприятий данного масштаба, а также борьба с терроризмом и религиозным экстремизмом находятся под постоянным контролем Комитета национальной безопасности и других правоохранительных органов.