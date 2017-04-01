Верховный суд Венесуэлы вернул парламенту прежние полномочия

На этой неделе в Верховном суде Венесуэлы объявили, что берут на себя функции парламента страны. Это вызвало критику оппозиции, располагающей большинством мест в парламенте. Более того, оппозиционеры назвали подобные действия властей «госпереворотом».

В суде, в свою очередь пояснили, что пошли на такой шаг, так как пришли к выводу, что парламент действует с нарушениями закона. Однако это решение суда привело к росту международного давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Контролируемый оппозицией парламент обвиняет президента в диктаторском поведении, в частности, в игнорировании законов, заключении под стражу политических оппонентов и в давлении на судебные органы. Оппозиция также винит Мадуро в экономических проблемах страны, богатой нефтью. Однако сам президент говорит, что его правительство является жертвой экономической войны, которую крупный бизнес ведет против его администрации.