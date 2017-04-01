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17:22 (мск), источник: Интерфакс

Верховный суд Венесуэлы вернул парламенту прежние полномочия

Ранее на этой неделе функции парламента взял на себя Верховный суд; оппозиция назвала такое решение госпереворотом.

Источник: AP 2017

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU — Верховный суд Венесуэлы, ранее взявший на себя функции высшего законодательного органа страны, объявил о возвращении парламенту прежних полномочий, сообщают западные СМИ.

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На этой неделе в Верховном суде Венесуэлы объявили, что берут на себя функции парламента страны. Это вызвало критику оппозиции, располагающей большинством мест в парламенте. Более того, оппозиционеры назвали подобные действия властей «госпереворотом».

В суде, в свою очередь пояснили, что пошли на такой шаг, так как пришли к выводу, что парламент действует с нарушениями закона. Однако это решение суда привело к росту международного давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Контролируемый оппозицией парламент обвиняет президента в диктаторском поведении, в частности, в игнорировании законов, заключении под стражу политических оппонентов и в давлении на судебные органы. Оппозиция также винит Мадуро в экономических проблемах страны, богатой нефтью. Однако сам президент говорит, что его правительство является жертвой экономической войны, которую крупный бизнес ведет против его администрации.

Комментарии
1
А Б
Венесуэла - пример богатой и процветающей страны, лишившейся практически всего, что у неё было, в результате волюнтаристских решений властей популистского характера.
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