Верховный суд Венесуэлы вернул парламенту прежние полномочия
Ранее на этой неделе функции парламента взял на себя Верховный суд; оппозиция назвала такое решение госпереворотом.
Ранее на этой неделе функции парламента взял на себя Верховный суд; оппозиция назвала такое решение госпереворотом.
Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU — Верховный суд Венесуэлы, ранее взявший на себя функции высшего законодательного органа страны, объявил о возвращении парламенту прежних полномочий, сообщают западные СМИ.
На этой неделе в Верховном суде Венесуэлы объявили, что берут на себя функции парламента страны. Это вызвало критику оппозиции, располагающей большинством мест в парламенте. Более того, оппозиционеры назвали подобные действия властей «госпереворотом».
В суде, в свою очередь пояснили, что пошли на такой шаг, так как пришли к выводу, что парламент действует с нарушениями закона. Однако это решение суда привело к росту международного давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Контролируемый оппозицией парламент обвиняет президента в диктаторском поведении, в частности, в игнорировании законов, заключении под стражу политических оппонентов и в давлении на судебные органы. Оппозиция также винит Мадуро в экономических проблемах страны, богатой нефтью. Однако сам президент говорит, что его правительство является жертвой экономической войны, которую крупный бизнес ведет против его администрации.