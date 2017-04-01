Австралия ужесточит проверки авиапассажиров из стран Ближнего Востока

Источник: AP 2017

Новые меры безопасности будут аналогичны принятым в США и Великобритании, однако не будут включать запрет на электронные устройства в салоне самолета, сообщает издание.

Федеральное правительство предприняло меры предосторожности и поручило авиакомпаниям внедрить новые протоколы со следующей недели Даррен Честер Министр транспорта Австралии

Проверки на наличие взрывных устройств будет проводиться для случайно выбранных пассажиров и их багажа. Меры безопасности могут также включать проверку электронных устройств пассажиров.

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Повышенные меры безопасности затронут пассажиров, следующих в Австралию из Дохи, Абу-Даби и Дубая.