Австралия ужесточит проверки авиапассажиров из стран Ближнего Востока
Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU — Австралия усилит проверки безопасности на авиарейсах из стран Ближнего Востока, сообщает газета Independent.
Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU — Австралия усилит проверки безопасности на авиарейсах из стран Ближнего Востока, сообщает газета Independent.
Новые меры безопасности будут аналогичны принятым в США и Великобритании, однако не будут включать запрет на электронные устройства в салоне самолета, сообщает издание.
Федеральное правительство предприняло меры предосторожности и поручило авиакомпаниям внедрить новые протоколы со следующей недели
Проверки на наличие взрывных устройств будет проводиться для случайно выбранных пассажиров и их багажа. Меры безопасности могут также включать проверку электронных устройств пассажиров.
Повышенные меры безопасности затронут пассажиров, следующих в Австралию из Дохи,
В списке нет ни одной иранской авиакомпании и ни одного иранского города. Они затрагивают суннитские ближневосточные монархии, которые и являются самым главным и самым большим рассадником исламизма и терроризма. Единственная более-менее значимая шиитская радикальная группировка - Хезболла. Все остальные - исключительно суннитские. Виднейшие функционеры Аль-Каиды - родом из Саудовской Аравии. ИГИЛ тоже спонсируется саудитами.