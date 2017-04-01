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17:46 (мск), источник: Интерфакс

Австралия ужесточит проверки авиапассажиров из стран Ближнего Востока

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU — Австралия усилит проверки безопасности на авиарейсах из стран Ближнего Востока, сообщает газета Independent.

Источник: AP 2017

Новые меры безопасности будут аналогичны принятым в США и Великобритании, однако не будут включать запрет на электронные устройства в салоне самолета, сообщает издание.

Федеральное правительство предприняло меры предосторожности и поручило авиакомпаниям внедрить новые протоколы со следующей недели
Даррен Честер
Министр транспорта Австралии

Проверки на наличие взрывных устройств будет проводиться для случайно выбранных пассажиров и их багажа. Меры безопасности могут также включать проверку электронных устройств пассажиров.

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Повышенные меры безопасности затронут пассажиров, следующих в Австралию из Дохи, Абу-Даби и Дубая.

Авиакомпании, для которых вступят в силу новые протоколы безопасности — австралийская Qantas и ближневосточные Etihad, Emirates и Qatar Airways, сообщает газета
Комментарии
2
А Б
Австралия приняла совершенно адекватное решение, ибо страны Ближнего Востока, во главе с Ираном, являются рассадником международной угрозы, сформировавшейся на основе мусульманского радикализма.
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Марк Саамов
Во главе с Саудовской Аравией, вы хотели сказать?
В списке нет ни одной иранской авиакомпании и ни одного иранского города. Они затрагивают суннитские ближневосточные монархии, которые и являются самым главным и самым большим рассадником исламизма и терроризма. Единственная более-менее значимая шиитская радикальная группировка - Хезболла. Все остальные - исключительно суннитские. Виднейшие функционеры Аль-Каиды - родом из Саудовской Аравии. ИГИЛ тоже спонсируется саудитами.
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