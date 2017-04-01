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19:11 (мск), источник: РИА Новости

Коалиция признала гибель 396 мирных жителей Сирии и Ирака при авиаударах

Всего с августа 2014 года по февраль 2017 года международные силы во главе с США нанесли по территории этих двух стран более 18 тысяч авиаударов.

Источник: AP 2017
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ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США признала гибель не менее 396 гражданских лиц в результате ее авиаударов в Сирии и Ираке с начала антитеррористической операции. Об этом сообщило центральное командование вооруженных сил США.

В частности, коалиция признала заслуживающими доверия пять сообщений о гибели мирных граждан в этих двух странах в феврале.

Отмечается, что всего с августа 2014 года по февраль 2017 года силы коалиции выполнили 18,6 тысячи авиаударов.

Ранее штаб коалиции сообщал, что от ударов союзников погибли 118 мирных жителей Сирии и Ирака. В Сирии операция идет без разрешения местных властей.

Комментарии
1
Сергей Саморуков
Наши б не признались . У нас мёртвый- значит виноватый . Есть сомнения? Спросите у него . На том дело и кончается.
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