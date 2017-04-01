Тиллерсон успокоил союзников по НАТО

«Соединенные Штаты хотят быть уверены в способности НАТО обеспечить нашу общую защиту, — заявил он. — Мы понимаем, что угроза против одного из нас — это угроза для всех, и мы дадим соответствующий ответ».

Глава Госдепа приехал на встречу глав МИД стран-членов НАТО несмотря на то, что некоторое время его визит был под вопросом. Тиллерсон был готов отказаться от поездки, чтобы принять в США китайского лидера Си Цзиньпина, приезд которого совпадал со встречей в Брюсселе. В результате представители 27 государств перенесли мероприятие, чтобы госсекретарь США смог приехать.

Как отмечает Politico, многие в альянсе были обеспокоены такой позицией Госдепа, однако выступление Тиллерсона в Брюсселе было встречено тепло. А его высказывание о России, сделанное в неформальной обстановке во время ланча, было встречено аплодисментами.

В ответ на замечание одного из своих коллег, который, говоря об отношениях РФ и США, напомнил, что «для танго нужны двое», Тиллерсон сказал: «Конечно, вы можете танцевать с Россией, вы даже можете что-то выиграть за счет этого. Но очевидно, что вы не можете танцевать с Сергеем Лавровым, потому что ему танцевать не позволено». Эта фраза была встречена овацией, рассказывают очевидцы.

Собеседники Politico в дипломатических кругах пояснили, что Тиллерсон имел в виду, что в России все решения принимает только один человек.