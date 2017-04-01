Тиллерсон успокоил союзников по НАТО
Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU — Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заверил союзников по НАТО в приверженности США принципам альянса, пишет в субботу Politico.
Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU — Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заверил союзников по НАТО в приверженности США принципам альянса, пишет в субботу Politico.
«Соединенные Штаты хотят быть уверены в способности НАТО обеспечить нашу общую защиту, — заявил он. — Мы понимаем, что угроза против одного из нас — это угроза для всех, и мы дадим соответствующий ответ».
Глава Госдепа приехал на встречу глав МИД
Как отмечает Politico, многие в альянсе были обеспокоены такой позицией Госдепа, однако выступление Тиллерсона в Брюсселе было встречено тепло. А его высказывание о России, сделанное в неформальной обстановке во время ланча, было встречено аплодисментами.
В ответ на замечание одного из своих коллег, который, говоря об отношениях РФ и США, напомнил, что «для танго нужны двое», Тиллерсон сказал: «Конечно, вы можете танцевать с Россией, вы даже можете
Собеседники Politico в дипломатических кругах пояснили, что Тиллерсон имел в виду, что в России все решения принимает только один человек.