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00:21 (мск), источник: Интерфакс

Тиллерсон успокоил союзников по НАТО

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU — Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заверил союзников по НАТО в приверженности США принципам альянса, пишет в субботу Politico.

Источник: AP 2017

«Соединенные Штаты хотят быть уверены в способности НАТО обеспечить нашу общую защиту, — заявил он. — Мы понимаем, что угроза против одного из нас — это угроза для всех, и мы дадим соответствующий ответ».

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Глава Госдепа приехал на встречу глав МИД стран-членов НАТО несмотря на то, что некоторое время его визит был под вопросом. Тиллерсон был готов отказаться от поездки, чтобы принять в США китайского лидера Си Цзиньпина, приезд которого совпадал со встречей в Брюсселе. В результате представители 27 государств перенесли мероприятие, чтобы госсекретарь США смог приехать.

Как отмечает Politico, многие в альянсе были обеспокоены такой позицией Госдепа, однако выступление Тиллерсона в Брюсселе было встречено тепло. А его высказывание о России, сделанное в неформальной обстановке во время ланча, было встречено аплодисментами.

В ответ на замечание одного из своих коллег, который, говоря об отношениях РФ и США, напомнил, что «для танго нужны двое», Тиллерсон сказал: «Конечно, вы можете танцевать с Россией, вы даже можете что-то выиграть за счет этого. Но очевидно, что вы не можете танцевать с Сергеем Лавровым, потому что ему танцевать не позволено». Эта фраза была встречена овацией, рассказывают очевидцы.

Собеседники Politico в дипломатических кругах пояснили, что Тиллерсон имел в виду, что в России все решения принимает только один человек.

Комментарии
2
патриот патриот
овациями аплодисментами , вот только злорадствие это поведение убогих и злых людей
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Сергей Донченко
Я так думаю, что самому Тиллерсону также как и Лаврову танцевать можно только с теми, с кем разрешат. А Трампу так и вовсе танцевать не дают ...
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