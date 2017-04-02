Выборы в Армении: новый парламент в парламентской республике

Референдум по внесению изменений состоялся 6 декабря 2015 года, а завершится процесс перехода к новой форме правления через год, после истечения полномочий действующего главы государства Сержа Саргсяна. Он станет последним президентом, избранным путем всенародного голосования — с 2018 года номинального главу государства, уже выполняющего лишь представительские функции, будет выбирать парламент, к которому перейдет вся полнота власти в республике.

Впервые в истории Армении парламентские выборы пройдут исключительно по пропорциональной избирательной системе. При этом, помимо общегосударственных партийных списков, в 13 избирательных округах республики будут представлены территориальные (рейтинговые) списки баллотирующихся в парламент представителей партий и блоков.

Парламент нового типа

Новая Конституция кардинально меняет механизмы комплектования и структуру Национального собрания. Основным Законом не оговаривается строго фиксированное число членов парламента, указывается лишь их минимальное количество — 101 депутат. Еще четыре места будут предоставлены представителям основных национальных меньшинств — езидам, русским, ассирийцам и курдам. Предусмотрена также необходимость формирования стабильного парламентского большинства — 54% мест.

Если по итогам выборов или посредством образования политической коалиции стабильное большинство не формируется, то на 28-й день со дня голосования может быть проведен второй тур, в котором примут участие две партии или два блока партий, получивших наибольшее число голосов. Победитель второго тура получит дополнительные мандаты, которые обеспечат ему стабильное большинство и право формировать правительство.

Один из «архитекторов» конституционных реформ, специалист по конституционному праву Вардан Погосян еще до референдума заявил, что проведение второго тура лишает политические силы возможности формировать правительство путем создания коалиций за спинами избирателей. «Это делается для того, чтобы избиратели смогли участвовать в формировании не только парламента, но и правительства напрямую, без закулисных коалиций», — сказал Погосян.

Еще одно конституционное новшество — пункт о так называемых «органических» или «конституционных» законах, регулирующих основы государственного строя. Такими законами являются регламент Национального собрания, Избирательный и Судебный кодексы, законы о Конституционном суде, референдуме, партиях, Защитнике прав человека. Они принимаются не простым большинством, а тремя пятыми голосов депутатов.

Новые бюллетени

В связи с новой избирательной системой изменилась и форма бюллетеня. Для каждой партии печатаются отдельные бюллетени одинакового размера. На первой странице указываются название партии, выданный ей номер, а также фамилии, имена и отчества первых трех кандидатов общегосударственного избирательного списка. На второй странице бюллетеня — имена кандидатов, включенных в территориальные списки.

Избиратель выбирает лишь один бюллетень — той партии, которой собирается отдать свой голос. Перед тем как опустить конверт в урну, он может проголосовать за рейтингового кандидата этой партии, выдвинутого по конкретному территориальному округу, поставив отметку на второй странице. На первой странице никаких отметок не ставится. Неиспользованные бюллетени выбрасываются в отдельный ящик в кабине для голосования.

Депутатские мандаты партии и блоки получают в результате распределения мест между кандидатами, включенными в общегосударственные и рейтинговые списки.

Использование электронных устройств обработки и подсчета голосов не предусмотрено, но впервые будут применены технические средства регистрации избирателей, связанные друг с другом локальной сетью. «Тем самым мы препятствуем повторному голосованию», — сказал РИА Новости министр-руководитель аппарата правительства Армении Давид Арутюнян. Кроме того, на участках будет вестись видеозапись процесса голосования, которую будут транслировать в интернете.

Кто есть кто

За места в парламенте борются свыше 1,5 тысячи кандидатов от пяти партий и четырех партийных блоков.