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05:39 (мск), источник: ТАСС

Постпред США при ООН заявила, что Трамп не запрещал ей критиковать Россию

НЬЮ-ЙОРК, 2 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американский президент Дональд Трамп не давал указаний постоянному представителю США при ООН Никки Хейли избегать критики в отношении России. Об этом Хейли заявила в интервью телекомпании ABC.

Источник: AP 2017

«Ни разу президент не звонил мне, чтобы указать, что надо говорить, он ни разу не заявлял: «Не нападай на Россию», — сказала дипломат. На вопрос о том, следует ли, по ее мнению, Трампу и самому выступать с критикой в отношении Москвы, Хейли ответила: «Это делаю я». В связи с этим она напомнила, что у американского лидера «много дел».

Хейли в марте в эфире телеканала NBC заявила: «Воспринимайте это серьезно. Мы не можем доверять России. Нам не следует никогда доверять России».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эти высказывания, назвала недоверие комплексом, который преодолевается диалогом и проведением проверок. Она высказалась за взаимодействие между США и РФ.

Комментарии
1
взгляд со стороны
Собаки лают,караван идет.
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