Постпред США при ООН заявила, что Трамп не запрещал ей критиковать Россию

«Ни разу президент не звонил мне, чтобы указать, что надо говорить, он ни разу не заявлял: «Не нападай на Россию», — сказала дипломат. На вопрос о том, следует ли, по ее мнению, Трампу и самому выступать с критикой в отношении Москвы, Хейли ответила: «Это делаю я». В связи с этим она напомнила, что у американского лидера «много дел».

Хейли в марте в эфире телеканала NBC заявила: «Воспринимайте это серьезно. Мы не можем доверять России. Нам не следует никогда доверять России».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эти высказывания, назвала недоверие комплексом, который преодолевается диалогом и проведением проверок. Она высказалась за взаимодействие между США и РФ.