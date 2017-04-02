СМИ: Лондон ради выгодной сделки по Brexit намерен использовать тему «агрессии РФ»

Как утверждает издание, дискуссию открыл министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, заявивший, что у Великобритании «сильная позиция» за столом переговоров, когда речь заходит о безопасности. Он также отметил, что Лондону «не следует выступать в роли просителя», когда дело касается обороны, а быть осведомленным о своем тактическом преимуществе.

Об этом в субботу вечером сообщила электронная версия газеты The Daily Telegraph, в распоряжении которой оказался протокол прошедшего 7 марта совещания британских министров, посвященного Brexit.

«Ощущение незащищенности в Европе со времен холодной войны сейчас сильно как никогда. Существует возросшая агрессия со стороны России, — утверждал в свою очередь министр обороны Майкл Фэллон. — ЕС нуждается в наших возможностях». Он выразил уверенность в том, что у Великобритании есть козыри в вопросах безопасности.

Министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис согласился с вышесказанным. «Соединенное Королевство занимает сильную позицию и в Европе царит паника по поводу оборонной политики и сотрудничества», — сказал он, подчеркнув, что британцы не должны недооценивать свою позицию. В свою очередь министр финансов Филип Хаммонд указал на то, что правительство не должно соглашаться на переговорах на такие экономические условия, которые помешали бы Великобритании сотрудничать с европейскими странами в области безопасности.

Премьер-министр Тереза Мэй также, по информации издания, присутствовавшая на встрече, подчеркнула, что безопасность и оборона являются «ключевыми вопросами для ЕС» и в этом отношении Великобритания занимает «сильную позицию».

В британском правительстве, указывает The Daily Telegraph, отказались комментировать эту информацию и заверили, что Великобритания намерена установить «глубокие и особые партнерские связи с ЕС, в том числе в области безопасности».

Мэй в среду уведомила власти ЕС о начале процедуры по выходу страны из евросообщества. С этого момента была задействована 50-я статья Лиссабонского соглашения о ЕС, запускающая двухлетнюю процедуру переговоров по выходу Великобритании из сообщества. До завершения переговоров Соединенное Королевство продолжит оставаться членом ЕС.