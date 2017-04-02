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06:32 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Лондон ради выгодной сделки по Brexit намерен использовать тему «агрессии РФ»

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Правительство Великобритании на переговорах по Brexit намерено апеллировать к проблеме безопасности в Европе из-за якобы «возросшей российской агрессии», чтобы заключить выгодную для своей страны сделку по условиям выхода из сообщества.

Источник: Reuters

Об этом в субботу вечером сообщила электронная версия газеты The Daily Telegraph, в распоряжении которой оказался протокол прошедшего 7 марта совещания британских министров, посвященного Brexit.

Как утверждает издание, дискуссию открыл министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, заявивший, что у Великобритании «сильная позиция» за столом переговоров, когда речь заходит о безопасности. Он также отметил, что Лондону «не следует выступать в роли просителя», когда дело касается обороны, а быть осведомленным о своем тактическом преимуществе.

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«Ощущение незащищенности в Европе со времен холодной войны сейчас сильно как никогда. Существует возросшая агрессия со стороны России, — утверждал в свою очередь министр обороны Майкл Фэллон. — ЕС нуждается в наших возможностях». Он выразил уверенность в том, что у Великобритании есть козыри в вопросах безопасности.

Министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис согласился с вышесказанным. «Соединенное Королевство занимает сильную позицию и в Европе царит паника по поводу оборонной политики и сотрудничества», — сказал он, подчеркнув, что британцы не должны недооценивать свою позицию. В свою очередь министр финансов Филип Хаммонд указал на то, что правительство не должно соглашаться на переговорах на такие экономические условия, которые помешали бы Великобритании сотрудничать с европейскими странами в области безопасности.

Премьер-министр Тереза Мэй также, по информации издания, присутствовавшая на встрече, подчеркнула, что безопасность и оборона являются «ключевыми вопросами для ЕС» и в этом отношении Великобритания занимает «сильную позицию».

В британском правительстве, указывает The Daily Telegraph, отказались комментировать эту информацию и заверили, что Великобритания намерена установить «глубокие и особые партнерские связи с ЕС, в том числе в области безопасности».

Мэй в среду уведомила власти ЕС о начале процедуры по выходу страны из евросообщества. С этого момента была задействована 50-я статья Лиссабонского соглашения о ЕС, запускающая двухлетнюю процедуру переговоров по выходу Великобритании из сообщества. До завершения переговоров Соединенное Королевство продолжит оставаться членом ЕС.

Справка
Британия запустила Brexit. Что будет дальше?Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уведомила власти Евросоюза о формальном запуске процедуры по выходу страны из состава ЕС.
Комментарии
4
А Б
Ощущение незащищенности в Европе со времен холодной войны и возросшую агрессию со стороны России, чувствует не только Великобритания, но и другие страны Европы. Именно этим и объясняется их стремление войти в НАТО, для того, чтобы чувствовать себя более безопасно.
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Иван Петров
Не совсем понятно, как можно вести переговоры по выходу два года. Вот уж где бюрократы.
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Иван Петров
Охота на ведьм продолжается.
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