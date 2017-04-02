Минобороны РФ: коалиция в Ираке скрывает преступления боевиков
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Коалиция во главе с США в Ираке скрывает военные преступления террористов и обрекает на гибель и страдания мирных жителей.
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Коалиция во главе с США в Ираке скрывает военные преступления террористов и обрекает на гибель и страдания мирных жителей.
Об этом заявил официальный представитель Минобороны России
«К сведению Д. Скрокка подобный факт — не что иное, как тягчайшее военное преступление. Поэтому сразу возникают два вопроса.
Ранее Скрокка заявил журналистам, что прорабатывается вопрос рассекречивания видеоролика, показывающего боевиков, прячущих гражданских лиц в здании в западном Мосуле, чтобы спровоцировать удары коалиции. Также он заявил, что «коалиция не собирается отступать, когда (борьба) становится тяжелой или на нее оказывается большое давление».
«Абсурдные заявления представителей Пентагона, оправдывающие массовые жертвы мирного населения от американских бомбардировок в Ираке, говорят больше слов об истинном уровне планирования операций и якобы превосходстве американских “умных” бомб», — сказал Конашенков.
Как заметил представитель российского Минобороны, таким образом видно различие в действиях российских ВКС во время освобождения Алеппо и американских ВВС в Мосуле. «В Алеппо авиация ВКС России не применялась вообще. Все внимание было сосредоточено на работе гуманитарных проходов, а также доставке и оказании всесторонней помощи местным жителям. В Мосуле же, по заявлению представителя коалиции Джозефа Скрокка, несмотря на жертвы мирного населения, коалиция “не намерена отступать, даже когда борьба становится тяжелой”. О