Вице-губернатора Приморья возмутили бахилы в детской поликлинике

Проверки проходят во главе с вице-губернатором Приморского края Павлом Серебряковым.

Проверяющие отметили, что очереди у регистратуры не было, однако их смутили платные бахилы в автомате по продаже бахил.

Как подчеркнул Серебряков, в детских поликлиниках бахилы должны выдаваться бесплатно.

«Платные бахилы — это нонсенс. Медучреждения получают финансирование, в том числе и на мягкий инвентарь. Мы давно запретили размещать автоматы по продаже бахил в учреждениях. Бахилы должны быть бесплатными!», — заявил вице-губернатор.

Заинтересовала инспекторов и работа лаборатории. Прием анализов ведет один специалист, а сама лаборатория работает всего час.

«Проблем в отрасли еще достаточно, но то, что положительные результаты есть в каждом медучреждении, — отрицать нельзя. Такие инспекционные рейды показывают на что еще нужно обратить внимание руководителя того или того медучреждения, чтобы сложные вопросы решались более оперативно», — резюмировали инспекторы.