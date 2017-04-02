Гонтарева: Я свою миссию выполнила
Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева считает, что в случае ее отставки на этой должности должен работать настоящий профессионал, банкир, технократ, а не политик.
Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева считает, что в случае ее отставки на этой должности должен работать настоящий профессионал, банкир, технократ, а не политик.
Об этом она сказала в интервью Укринформу.
— Таково мое видение, я уже предложила несколько кандидатур своего преемника. Но выбор, безусловно, за Президентом, — отметила она.
Гонтарева также подчеркнула, что не планировала работать в НБУ всю жизнь.
— Я считаю, что свою миссию полностью выполнила.
Ранее Гонтарева уже говорила, что уйдет в отставку, когда на ее место найдут технократа.