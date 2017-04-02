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09:17 (мск), источник: Ictv.ua

Гонтарева: Я свою миссию выполнила

Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева считает, что в случае ее отставки на этой должности должен работать настоящий профессионал, банкир, технократ, а не политик.

Об этом она сказала в интервью Укринформу.

— Таково мое видение, я уже предложила несколько кандидатур своего преемника. Но выбор, безусловно, за Президентом, — отметила она.

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Гонтарева также подчеркнула, что не планировала работать в НБУ всю жизнь.

— Я считаю, что свою миссию полностью выполнила. Во-первых, страна перешла на гибкий валютный курс и начала новую монетарную политику инфляционного таргетирования.

Во-вторых, мы очистили банковскую систему от неплатежеспособных банков и усилили ее устойчивость на будущее. А также мы сделали полную трансформацию Национального банка в мощную модерную институцию, перестроив все процессы, — рассказала глава НБУ.

Ранее Гонтарева уже говорила, что уйдет в отставку, когда на ее место найдут технократа.

Комментарии
2
Оксана Поддубная
Ни кого не вижу на этой должности, кроме кролега Сени. Он настоящий профессионал, банкир и технократ, а не политик!
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Александр
Умничка Симпатичная бабец Сколько интересно денег народа украла? Перевела в бюджет США? Надо ей бежать пока народ не очухался
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