Гонтарева: Я свою миссию выполнила

— Таково мое видение, я уже предложила несколько кандидатур своего преемника. Но выбор, безусловно, за Президентом, — отметила она.

Об этом она сказала в интервью Укринформу.

Гонтарева также подчеркнула, что не планировала работать в НБУ всю жизнь.

— Я считаю, что свою миссию полностью выполнила. Во-первых, страна перешла на гибкий валютный курс и начала новую монетарную политику инфляционного таргетирования.

Во-вторых, мы очистили банковскую систему от неплатежеспособных банков и усилили ее устойчивость на будущее. А также мы сделали полную трансформацию Национального банка в мощную модерную институцию, перестроив все процессы, — рассказала глава НБУ.

Ранее Гонтарева уже говорила, что уйдет в отставку, когда на ее место найдут технократа.