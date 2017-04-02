Жители Приморья смогут повлиять на экономическое развитие региона
Жители Приморского края смогут внести свои пожелания в федеральный документ, определяющий перспективы экономического развития регионов России, об этом сообщает ИА «Дейта».
Жители Приморского края смогут внести свои пожелания в федеральный документ, определяющий перспективы экономического развития регионов России, об этом сообщает ИА «Дейта».
Как сообщили в департаменте экономики и развития предпринимательства Приморья, с января 2017 года Минэкономразвития России проводит общественные консультации на всех этапах разработки новой концепции.
«Документ создается, в первую очередь, для повышения качества жизни населения страны, поэтому важно узнать мнение участников стратегического планирования, субъектов государственного управления,
Предварительные итоги общественных консультаций будут подведены в рамках XIV красноярского экономического форума, который пройдет