Жители Приморья смогут повлиять на экономическое развитие региона

Как сообщили в департаменте экономики и развития предпринимательства Приморья, с января 2017 года Минэкономразвития России проводит общественные консультации на всех этапах разработки новой концепции.

«Документ создается, в первую очередь, для повышения качества жизни населения страны, поэтому важно узнать мнение участников стратегического планирования, субъектов государственного управления, научно-экспертного и гражданского сообщества. Внести свои предложения можно с помощью информационного ресурса “Управление”», — рассказали в ведомстве.