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09:40 (мск), источник: ДЕЙТА

Жители Приморья смогут повлиять на экономическое развитие региона

Жители Приморского края смогут внести свои пожелания в федеральный документ, определяющий перспективы экономического развития регионов России, об этом сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Как сообщили в департаменте экономики и развития предпринимательства Приморья, с января 2017 года Минэкономразвития России проводит общественные консультации на всех этапах разработки новой концепции.

«Документ создается, в первую очередь, для повышения качества жизни населения страны, поэтому важно узнать мнение участников стратегического планирования, субъектов государственного управления, научно-экспертного и гражданского сообщества. Внести свои предложения можно с помощью информационного ресурса “Управление”», — рассказали в ведомстве.

Предварительные итоги общественных консультаций будут подведены в рамках XIV красноярского экономического форума, который пройдет 21—22 апреля.

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