Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова рассказала о своей жизни на «периметре» «Дома 2»
10 фраз, которые нельзя говорить человеку с депрессией
СМИ: в Москве убит глава управления МВД
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Любовники, роскошь и деньги: история жизни Сергея ДягилеваКак известный антрепренер много лет подряд эпатировал парижскую публику и находил деньги на свои невероятные постановки
Нужно ли ругать чужих детей?
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
600 млн евро в долг: Европа ставит Украине условия - СМИ
США ударили «на добивание» по космонавтике РФ
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
В Кремле отказывают Киеву во встрече, Песков называет причину
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
13Теракт в центре Лондона
9В тени стены
11:07 (мск), источник: Ipress.ua

Из бюджета ежемесячно крадут 1 млрд грн НДС, — Южанина

Председатель налогового комитета Верховной Рады Нина Южанина прокомментировала запуск электронного реестра возмещения НДС, заявив, что сейчас с помощью схем с этим налогом из бюджета воруют по миллиарду гривен в месяц.

Источник: Ipress.ua

«Вынуждена констатировать: именно сейчас деятельность по формированию схемного НДС очень активизировалась. Предприятия пытаются таким способом оптимизировать свои будущие платежи в бюджет, а работа по препятствованию их действиям очень слабая… Объемы хищений НДС из бюджета достигают свыше 1 млрд гривен на месяц» , — написала она в Facebook.

Читайте также
В Минфине разъяснили, как будет работать новый реестр возмещения НДС

Это происходит посредством вброса в систему электронного администрирования НДС фиктивных налоговых накладных, манипуляций с налоговыми накладными несколькими плательщиками. При этом Государственная фискальная служба на эти факты смотрит сквозь пальцы, утверждает депутат.

«Следует признать факт: хотя нормами закона № 1797 обществу и бизнес-среде предложен справедливый режим автоматического возмещения НДС, по факту мы имеем ручное управление и наглое вмешательство коррумпированных чиновников в процессы администрирования налога. Сейчас также функционируют автоматические реестры, но что мы видим в них? Рядом плательщики, которые подавали заявления друг за другом; одному НДС возмещен, а другой не может вернуть налог еще за ноябрь, хотя проверки проведены», — заявила она.

Южанина считает, что в ближайшие месяцы попытки украсть деньги из бюджета только активизируются.

«Надо наконец брать на себя ответственность и пресекать такие попытки — не лозунгами, а действиями. Только тогда мы сможем говорить о действительно автоматическом возмещении НДС», — заявила она.

Напомним, что Министерство финансов 1 апреля запустило электронный реестр возмещения налога на добавленную стоимость.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На Ровенщине неизвестные застрелили адвоката
Тиллерсон успокоил союзников по НАТО
Путин поздравил россиян и белорусов с Днем единения народов
Флинн отчитался о получении денег от российских компаний
Минобороны РФ: коалиция в Ираке скрывает преступления боевиков
СМИ: смотритель храма в Пакистане убил 20 человек
ARD покажет новый фильм о допинге 2 апреля
В Дубае загорелась строящаяся высотка
Спорт
ЦСКА и «Зенит» проведут матчи чемпионата России по футболу Три матча в Перми, Казани и Москве пройдут в воскресенье в рамках 21-го тура
Авто
Стоит ли покупать китайские шины (а также дорогой «премиум»): тест 195/65 R15 Немецкий автоклуб ADAC не просто протестировал 16 комплектов летних покрышек 195/65 R15, а сравнил шины самых разных классов — от дешевых «китайцев» до европейского «премиума». И результаты оказались, мягко говоря, неожиданными
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Лиловый, синий, голубой: редакция примерила безумные оттенки помады (фото) Всем своим видом редакторы «Леди Mail.Ru» как бы намекают: у вас вся спина белая. С 1 апреля!
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь