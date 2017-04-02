Из бюджета ежемесячно крадут 1 млрд грн НДС, — Южанина

«Вынуждена констатировать: именно сейчас деятельность по формированию схемного НДС очень активизировалась. Предприятия пытаются таким способом оптимизировать свои будущие платежи в бюджет, а работа по препятствованию их действиям очень слабая… Объемы хищений НДС из бюджета достигают свыше 1 млрд гривен на месяц» , — написала она в Facebook.

Это происходит посредством вброса в систему электронного администрирования НДС фиктивных налоговых накладных, манипуляций с налоговыми накладными несколькими плательщиками. При этом Государственная фискальная служба на эти факты смотрит сквозь пальцы, утверждает депутат.

«Следует признать факт: хотя нормами закона № 1797 обществу и бизнес-среде предложен справедливый режим автоматического возмещения НДС, по факту мы имеем ручное управление и наглое вмешательство коррумпированных чиновников в процессы администрирования налога. Сейчас также функционируют автоматические реестры, но что мы видим в них? Рядом плательщики, которые подавали заявления друг за другом; одному НДС возмещен, а другой не может вернуть налог еще за ноябрь, хотя проверки проведены», — заявила она.

Южанина считает, что в ближайшие месяцы попытки украсть деньги из бюджета только активизируются.

«Надо наконец брать на себя ответственность и пресекать такие попытки — не лозунгами, а действиями. Только тогда мы сможем говорить о действительно автоматическом возмещении НДС», — заявила она.

Напомним, что Министерство финансов 1 апреля запустило электронный реестр возмещения налога на добавленную стоимость.