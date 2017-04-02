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12:59 (мск), источник: ТАСС

Медведев отметил роль геологов в создании в России мощного ТЭК

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов геологической отрасли страны с Днем геолога, который отмечается. Текст телеграммы главы кабмина размещен на сайте правительства РФ.

Источник: AP 2017

«Вы выбрали одну из самых интересных профессий, которая пронизана романтикой и аурой единения с природой. Вместе с тем геология — это работа для экстремалов, отважных и мужественных людей, готовых трудиться без выходных, вдали от дома, на суше, в воде и воздухе. И тот, кто не боится трудностей походной жизни, кто любит свою землю и стремится досконально ее изучить, становится настоящим мастером», — говорится в телеграмме.

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Премьер отметил, что благодаря труду многих поколений геологов в нашей стране создан мощный топливно-энергетический комплекс, появились новые отрасли промышленности, началось освоение северных территорий.

«Сегодня, когда, казалось бы, досконально изучен каждый уголок земли, на нашей планете остается еще немало таинственного и неизведанного. Разгадать эти тайны, найти колоссальные природные запасы — это задача молодых и талантливых специалистов», — говорится в поздравлении.

Глава кабмина отметил, что «вчерашние выпускники вузов должны привнести в отрасль новые решения и оригинальные идеи, обогатить ее инновационными технологиями». По его словам, от целеустремленности, профессионализма и здоровой амбициозности молодых специалистов зависят перспективы российской геологии. Премьер пожелал работникам геологической отрасли успехов, а также удачи и новых открытий «тем, кто сегодня отправляется в свои первые экспедиции».

День геолога отмечается с 1966 года в первое воскресенье апреля.

Комментарии
3
Петрова Оксана
романтичный псе реалист , да и клептоман ещё.
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Sergey
Дима в своём репертуаре, как всегда бредит. Не имея ни малейшего представления, о реалиях геологоразведки. Это не пресловутый туризм, это каторжный и неблагодарный труд. И был и остаётся. Там нет места ни грамму романтики. Розовому диме этого не понять. ))
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Аристарх Лохов
Глава кабмина отметил, что кроссовки, хоть и женские, но удобные, денег нет - но вы там держитесь !
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