Медведев отметил роль геологов в создании в России мощного ТЭК

«Вы выбрали одну из самых интересных профессий, которая пронизана романтикой и аурой единения с природой. Вместе с тем геология — это работа для экстремалов, отважных и мужественных людей, готовых трудиться без выходных, вдали от дома, на суше, в воде и воздухе. И тот, кто не боится трудностей походной жизни, кто любит свою землю и стремится досконально ее изучить, становится настоящим мастером», — говорится в телеграмме .

Премьер отметил, что благодаря труду многих поколений геологов в нашей стране создан мощный топливно-энергетический комплекс, появились новые отрасли промышленности, началось освоение северных территорий.

«Сегодня, когда, казалось бы, досконально изучен каждый уголок земли, на нашей планете остается еще немало таинственного и неизведанного. Разгадать эти тайны, найти колоссальные природные запасы — это задача молодых и талантливых специалистов», — говорится в поздравлении.

Глава кабмина отметил, что «вчерашние выпускники вузов должны привнести в отрасль новые решения и оригинальные идеи, обогатить ее инновационными технологиями». По его словам, от целеустремленности, профессионализма и здоровой амбициозности молодых специалистов зависят перспективы российской геологии. Премьер пожелал работникам геологической отрасли успехов, а также удачи и новых открытий «тем, кто сегодня отправляется в свои первые экспедиции».

День геолога отмечается с 1966 года в первое воскресенье апреля.