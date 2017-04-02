Бывший советник Трампа отчитался о получении денег от российских компаний

Как сообщает The Washington Post, в нем, в отличие от декларации, которую Флинн подал в феврале, содержатся сведения о получении платежей от российских компаний.

По данным WP, из документа следует, что бывший советник Дональда Трампа получил 45 тысяч долларов от телеканала RT за выступление на мероприятии в Москве в декабре 2015-го, посвященном десятилетию вещания. Также Флинну были перечислены вознаграждения за сотрудничество со структурами грузового авиаперевозчика «Волга-Днепр» и IT-компании «Лаборатория Касперского».