Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова рассказала о своей жизни на «периметре» «Дома 2»
10 фраз, которые нельзя говорить человеку с депрессией
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Кадыров и Галустян сняли шуточный ответ НАТО (видео)
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
Любовники, роскошь и деньги: история жизни Сергея ДягилеваКак известный антрепренер много лет подряд эпатировал парижскую публику и находил деньги на свои невероятные постановки
Игорь Петренко впервые прокомментировал рождение младшей дочки
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
600 млн евро в долг: Европа ставит Украине условия - СМИ
США ударили «на добивание» по космонавтике РФ
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
В Кремле отказывают Киеву во встрече, Песков называет причину
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
10Последствия циклона «Дебби»
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
13Теракт в центре Лондона
9Индуистский Новый год
11:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший советник Трампа отчитался о получении денег от российских компаний

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в Белый дом и правительственное Управление по этике новый отчет о своих доходах.

Источник: AP 2017

Как сообщает The Washington Post, в нем, в отличие от декларации, которую Флинн подал в феврале, содержатся сведения о получении платежей от российских компаний.

По данным WP, из документа следует, что бывший советник Дональда Трампа получил 45 тысяч долларов от телеканала RT за выступление на мероприятии в Москве в декабре 2015-го, посвященном десятилетию вещания. Также Флинну были перечислены вознаграждения за сотрудничество со структурами грузового авиаперевозчика «Волга-Днепр» и IT-компании «Лаборатория Касперского».

Комментарии
3
Александр Романский
Богатая у нас страна, 45000$ за одно выступление на 5(?) минут. Тимати кусает локти, Стас Михайлов жует галстук))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Иван Петров
Вот поэтому он бывший. Выкинули его.
Он ещё забыл сказать, что получал от своего куратора в ФСБ.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Игорек
Пусть вернет деньги...немедленно)))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Почему Киев продает «Украину»
Тиллерсон успокоил союзников по НАТО
Путин поздравил россиян и белорусов с Днем единения народов
Минобороны РФ: коалиция в Ираке скрывает преступления боевиков
СМИ: смотритель храма в Пакистане убил 20 человек
ARD покажет новый фильм о допинге 2 апреля
В Дубае загорелась строящаяся высотка
Спорт
ЦСКА и «Зенит» проведут матчи чемпионата России по футболу Три матча в Перми, Казани и Москве пройдут в воскресенье в рамках 21-го тура
Авто
Стоит ли покупать китайские шины (а также дорогой «премиум»): тест 195/65 R15 Немецкий автоклуб ADAC не просто протестировал 16 комплектов летних покрышек 195/65 R15, а сравнил шины самых разных классов — от дешевых «китайцев» до европейского «премиума». И результаты оказались, мягко говоря, неожиданными
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Лиловый, синий, голубой: редакция примерила безумные оттенки помады (фото) Всем своим видом редакторы «Леди Mail.Ru» как бы намекают: у вас вся спина белая. С 1 апреля!
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь