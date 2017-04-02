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18:09 (мск), источник: ТАСС

ОНФ запустил проект по оценке качества оказания социальных услуг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) на проходящем в Санкт-Петербурге медиафоруме «Правда и справедливость» представили проект «Народная оценка качества», который предназначен для проверки качества оказания услуг в учреждениях социальной сферы.

Источник: РИА "Новости"

В ОНФ подчеркнули, что действующая система независимой оценки качества в настоящее время работает недостаточно эффективно. «Во многих случаях оценка проводится формально, механизм повышения качества работы учреждений социальной сферы на основе результатов оценки не заработал», — отметили в ОНФ.

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«Каждый неравнодушный человек сможет выразить на сайте narocenka.ru мнение о качестве работы своей поликлиники, школы, детского сада и других организаций социальной сферы. Активисты ОНФ проверят все случаи расхождения мнения граждан и официальной оценки организации, а выявленные недостатки в качестве работы возьмут на контроль», — заявил координатор проекта «Народная оценка качества», член Центрального штаба ОНФ Виктор Климов.

По его словам, активисты ОНФ также будут отслеживать работу профильных органов власти по устранению выявленных в ходе проверок недостатков и повышению качества работы организаций социальной сферы. Климов отметил, что по результатам работы проекта планируется подготовить предложения по улучшению работы объектов социальной сферы.

Медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» проводится ОНФ в четвертый раз. В работе форума принимают участие более 500 человек: журналисты из всех регионов страны, блогеры, руководители федеральных СМИ, представители профильных министерств и ведомств.

Комментарии
5
А Б
Количество всевозможных контролирующих и проверяющих организаций в РФ таково, что их с лихвой хватило бы на несколько других, однако эффективность их работы несмотря на количество, стремится к нулю.
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Борис
позанимались немного коррупцией..... что-то не понравилось их лидеру В.В. Путину..... перевели следить за дорогами..... но там и без них хватает.... вот и новое взяли - оценка качества оказания социальных услуг.... шикарный проект.... сдулся ОНФ, растворился в единнойроссии, можно на этом и крест ставить..... да и сразу было понятно, что создавался он Путиным на всякий случай..... но бог миловал, пронесло, а теперь и не знают в какую дырку его засунуть....
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Александр Удавихин
Ну запустили. И что? Как будто, что то изменится!
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