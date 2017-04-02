ОНФ запустил проект по оценке качества оказания социальных услуг

В ОНФ подчеркнули, что действующая система независимой оценки качества в настоящее время работает недостаточно эффективно. «Во многих случаях оценка проводится формально, механизм повышения качества работы учреждений социальной сферы на основе результатов оценки не заработал», — отметили в ОНФ.

«Каждый неравнодушный человек сможет выразить на сайте narocenka.ru мнение о качестве работы своей поликлиники, школы, детского сада и других организаций социальной сферы. Активисты ОНФ проверят все случаи расхождения мнения граждан и официальной оценки организации, а выявленные недостатки в качестве работы возьмут на контроль», — заявил координатор проекта «Народная оценка качества», член Центрального штаба ОНФ Виктор Климов.

По его словам, активисты ОНФ также будут отслеживать работу профильных органов власти по устранению выявленных в ходе проверок недостатков и повышению качества работы организаций социальной сферы. Климов отметил, что по результатам работы проекта планируется подготовить предложения по улучшению работы объектов социальной сферы.

Медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» проводится ОНФ в четвертый раз. В работе форума принимают участие более 500 человек: журналисты из всех регионов страны, блогеры, руководители федеральных СМИ, представители профильных министерств и ведомств.