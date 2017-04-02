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13:31 (мск), источник: Интерфакс

Во Владивостоке прошел митинг против обязательной установки ЭРА-ГЛОНАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU — Жители Приморья в воскресенье провели митинг против введения обязательной установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные автомобили, ввозимые из-за границы.

Источник: РИА "Новости"

Акция, согласованная местными властями, прошла на привокзальной площади Владивостока.

Мы требуем отмены запрета выдачи таможенными органами паспортов технических средств (ПТС) на б/у автомобили, ввезенные в Россию без системы ЭРА-ГЛОНАСС. Второй пункт — отменить обязательную установку системы ЭРА-ГЛОНАСС на б/у машины, ввозимые в РФ.
Юрий Галицких
Организатор митинга
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GPS или ГЛОНАСС?

Кроме того, участники акции опасаются, что в будущем власти могут обязать всех владельцев автомобилей устанавливать ЭРУ-ГЛОНАСС вне зависимости от того, когда транспортное средство ввезли в РФ.

Собравшиеся поддержали резолюцию, которую планируют направить властям. Так, в документе, говорится, что жители Приморья требуют ввести мораторий на установку системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные автомобили до 2020 года.

Также в резолюции содержится призыв проверить, соответствует ли деятельность АО «ГЛОНАСС» нормам законодательства, в частности антимонопольного.

По данным представителей АО «ГЛОНАСС», стоимость одного устройства ЭРА-ГЛОНАСС с установкой на машину колеблется в диапазоне от 10 до 30 тыс. рублей.

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