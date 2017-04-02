Во Владивостоке прошел митинг против обязательной установки ЭРА-ГЛОНАСС

Мы требуем отмены запрета выдачи таможенными органами паспортов технических средств (ПТС) на б/у автомобили, ввезенные в Россию без системы ЭРА-ГЛОНАСС. Второй пункт — отменить обязательную установку системы ЭРА-ГЛОНАСС на б/у машины, ввозимые в РФ.

Кроме того, участники акции опасаются, что в будущем власти могут обязать всех владельцев автомобилей устанавливать ЭРУ-ГЛОНАСС вне зависимости от того, когда транспортное средство ввезли в РФ.

Собравшиеся поддержали резолюцию, которую планируют направить властям. Так, в документе, говорится, что жители Приморья требуют ввести мораторий на установку системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные автомобили до 2020 года.

Также в резолюции содержится призыв проверить, соответствует ли деятельность АО «ГЛОНАСС» нормам законодательства, в частности антимонопольного.