Во Владивостоке прошел митинг против обязательной установки ЭРА-ГЛОНАСС
Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU — Жители Приморья в воскресенье провели митинг против введения обязательной установки системы
Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU — Жители Приморья в воскресенье провели митинг против введения обязательной установки системы
Акция, согласованная местными властями, прошла на привокзальной площади Владивостока.
Мы требуем отмены запрета выдачи таможенными органами паспортов технических средств (ПТС) на б/у автомобили, ввезенные в Россию без системы ЭРА-ГЛОНАСС. Второй пункт — отменить обязательную установку системы ЭРА-ГЛОНАСС на б/у машины, ввозимые в РФ.
Кроме того, участники акции опасаются, что в будущем власти могут обязать всех владельцев автомобилей устанавливать
Собравшиеся поддержали резолюцию, которую планируют направить властям. Так, в документе, говорится, что жители Приморья требуют ввести мораторий на установку системы
Также в резолюции содержится призыв проверить, соответствует ли деятельность АО «ГЛОНАСС» нормам законодательства, в частности антимонопольного.
По данным представителей АО «ГЛОНАСС», стоимость одного устройства