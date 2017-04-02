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12:19 (мск), источник: БЕЛТА

Весенняя сессия Совета Республики открывается 3 апреля

В этот же день в фойе Совета Республики начнет свою работу выставка, посвященная 500-летию белорусского книгопечатания, организованная Министерством информации.

Источник: БЕЛТА

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторая сессия Совета Республики Национального собрания шестого созыва открывается 3 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

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В этот же день в фойе Совета Республики начнет свою работу выставка, посвященная 500-летию белорусского книгопечатания, организованная Министерством информации.

Выступая на закрытии первой сессии в декабре 2016 года, председатель Совета Республики Михаил Мясникович отметил, что подготовка и рассмотрение законопроектов — всего лишь часть нормотворческого процесса. Так, Совет Республики активно прорабатывает новые подходы к дальнейшему развитию местного самоуправления в стране. Цель — изучение положения дел в регионах и состояния нормативно-правовой базы, выявление «узких» мест в работе местных органов власти, неиспользуемых потенциальных возможностей и ресурсов местного самоуправления, в том числе по формированию местных бюджетов, обеспечению занятости населения, созданию рабочих мест.

Сенаторы уделяют больше внимания мониторингу практики применения законов в наиболее актуальных для общества и государства сферах. Соответствующий план на 2017 год уже утвержден. В него включены законы «О хозяйственных обществах», «О борьбе с коррупцией», «О социальной защите инвалидов», «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» и другие.

Не менее важным направлением деятельности Михаил Мясникович назвал унификацию и гармонизацию законодательства в Союзном государстве и ЕАЭС, а также подготовку к IV Форуму регионов России и Беларуси в июне в Москве.

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