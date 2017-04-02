Весенняя сессия Совета Республики открывается 3 апреля
В этот же день в фойе Совета Республики начнет свою работу выставка, посвященная 500-летию белорусского книгопечатания, организованная Министерством информации.
В этот же день в фойе Совета Республики начнет свою работу выставка, посвященная 500-летию белорусского книгопечатания, организованная Министерством информации.
2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторая сессия Совета Республики Национального собрания шестого созыва открывается 3 апреля, сообщили БЕЛТА в
В этот же день в фойе Совета Республики начнет свою работу выставка, посвященная 500-летию белорусского книгопечатания, организованная Министерством информации.
Выступая на закрытии первой сессии в декабре 2016 года, председатель Совета Республики Михаил Мясникович отметил, что подготовка и рассмотрение законопроектов — всего лишь часть нормотворческого процесса. Так, Совет Республики активно прорабатывает новые подходы к дальнейшему развитию местного самоуправления в стране. Цель — изучение положения дел в регионах и состояния
Сенаторы уделяют больше внимания мониторингу практики применения законов в наиболее актуальных для общества и государства сферах. Соответствующий план на 2017 год уже утвержден. В него включены законы «О хозяйственных обществах», «О борьбе с коррупцией», «О социальной защите инвалидов», «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» и другие.
Не менее важным направлением деятельности Михаил Мясникович назвал унификацию и гармонизацию законодательства в Союзном государстве и ЕАЭС, а также подготовку к IV Форуму регионов России и Беларуси в июне в Москве.