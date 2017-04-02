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15:39 (мск), источник: Sputnik.by

Давыдько сравнил участие в митинге с «покатушками на красный свет»

Председатель Белтелерадиокомпании считает, что причина вождения в нетрезвом виде и участия в несанкционированных митингах — молодость.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 апр — Sputnik. Молодежь ищет драйв в езде в нетрезвом виде, а кто-то в поисках адреналина участвует в несанкционированных митингах, предположил в эфире «Клуба редакторов» председатель «Белрусь-1» Геннадий Давыдько, комментируя новость об освобождении так называемых «пассажиров 37 троллейбуса».

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Несколько десятков участников «Марша нетунеядцев», прошедшей в Минске 15 марта, были задержаны после окончания акции на остановке общественного транспорта, в частности 37-го маршрута троллейбуса. Акция была санкционирована городскими властями, но по словам представителей МВД, отдельные граждане грубо нарушили закон о массовых мероприятиях, который запрещает скрывать лица под масками.

Инцидент на остановке после «марша нетунеядцев» в Минске.

«Молодежь, которая думает о своем будущем, не станет гоняться в машинах по пьяни или болтаться по улицам», — уверен Давыдько.

Он вспомнил, что в молодости также искал «драйва» и писал письмо с просьбой отправиться на войну в Афганистан.

Павел Якубович, главный редактор издания «СБ. Беларусь Сегодня», в свою очередь процитировал российского режиссера Александра Сокурова, который призвал разговаривать с молодежью.

«Молодежь хочет услышать ответы на свои вопросы. К этому нужно относиться спокойно», — считает Якубович.

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