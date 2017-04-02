ОНФ объявил на медиафоруме конкурс на самый лаконичный вопрос президенту РФ

О темах, вызвавших наибольший интерес у журналистов, представители ОНФ планируют рассказать президенту РФ Владимиру Путину, который является лидером Народного фронта.

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Возле входа в зал, где проходит презентация проектов ОНФ, установлен прозрачный куб с надписью «Самый лаконичный вопрос президенту», рядом с ним лежат листы бумаги и ручки.

«Поступившие от журналистов вопросы будут проанализированы экспертами ОНФ для выявления самых острых проблем, волнующих сообщество и простых граждан. Темы, которые вызовут наибольший интерес у журналистов, Народный фронт озвучит главе государства», — пояснили в ОНФ.

«Все, кто участвуют в работе медиафорума ОНФ, могут сформулировать свой вопрос президенту по самым разным темам. Мы будем использовать обобщенную информацию в дальнейшем в своей работе на наших экспертных площадках и форумах», — отметил председатель общественного совета Фонда поддержки независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» Николай Будуев.

Медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» проводится ОНФ в четвертый раз. В работе форума принимают участие более 500 человек: журналисты из всех регионов страны, блогеры, руководители федеральных СМИ, представители профильных министерств и ведомств.