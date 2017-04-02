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14:14 (мск), источник: Интерфакс

Роскомнадзор констатировал снижение числа нарушений в работе СМИ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU — Среди основных системных нарушений СМИ в России Роскомнадзор называет упоминания экстремистских организаций без указания их статуса как запрещенных в стране, описание способов самоубийств и нецензурную брань.

Как сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин в ходе медиафорума независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» в Петербурге в воскресенье, за последние годы ведомство серьезно сократило объемы штрафов СМИ за формальные нарушения.

Мы понимаем, что со стороны СМИ отношение к нам именно такое: мы воспринимаемся как некий орган, который пытается штрафовать и наказывать. Нет, у нас за год более чем на 20% снизилось число нарушений с формальным составом, а это тысячи нарушений в год.
Вадим Субботин
Заместитель руководителя Роскомнадзора

Он добавил, что Роскомнадзор больше внимания уделяет содержательным нарушениям закона о СМИ. Среди «лидеров» системных нарушений СМИ — упоминание экстремистских организаций, запрещенных на территории России, без указания их статуса.

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«Но здесь есть казус: есть список экстремистских организаций у Минюста, а есть реестр террористических организаций ФСБ России. Первый перечень подпадает под статью закона о СМИ, а второй нет (…) Но мы со своей стороны рекомендуем указывать запрещенный статус в обоих случаях», — сказал Субботин.

Также, по данным Роскомнадзора, часто нарушаются нормы, касающиеся запрета на пропаганду суицидального поведения.

«Третье системное нарушение — это нецензурная брань, хотя ее стало намного меньше, но все-таки есть», — добавил замглавы Роскомнадзора.

Комментарии
2
Иван Петров
Да, хорошо, что нецензурной брани стало меньше,
Хотя хотелось бы, чтобы вообще не было, даже завуалированной звёздочками, точками и пробелами.
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ПУМА
И.П. Чё, институт благородных девиц закончил?
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