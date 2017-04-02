В РПЦ назвали запоздавшим на четверть века принятие решения по захоронению Ленина

Именами палачей нельзя называть улицы и площади. Имена террористов и революционеров не должны увековечиваться в наших городах. Памятники этим людям не должны стоять на наших площадях. Мумифицированные тела этих людей не должны лежать и выставляться на всеобщее обозрение.

В то же время он подчеркнул, что никто не заинтересован сейчас в том, чтобы «разбередить старые раны, взбудоражить наше общество, спровоцировать раскол».

«Я бы сказал, что мы с этими решениями опоздали уже на четверть века. Их надо было принять тогда сразу же. Когда памятник Дзержинскому с площади Дзержинского убирали (в 1991 году — ИФ), тогда же надо было и вынести тело Ленина из мавзолея, — заявил представитель церкви. — Если этого не сделали тогда, то сейчас нужно дождаться того момента, когда вокруг этого вопроса в обществе будет согласие».

Он также напомнил, что во время голосования в рамках проекта «Имя России» в 2008 году патриарх Кирилл в бытность митрополитом призывал к тому, чтобы россияне отдали свой голос святому князю Александру Невскому, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов отстаивал имя Ленина.

«Я помню, как митрополит Кирилл сказал тогда Геннадию Андреевичу, что вы защищаете идеи, в которые Вы верите, — отметил митрополит Иларион. — Но Вы избрали неправильного героя для того, чтобы их олицетворять».