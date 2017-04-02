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15:36 (мск), источник: Sputnik.by

Дословно: что сказал посол РФ об антироссийских усилиях Запада в Беларуси

Посол РФ в Минске Александр Суриков заявил, что Запад пока не в состоянии «оторвать» Беларусь от России.

Источник: Sputnik.by

В эксклюзивном интервью Sputnik Беларусь накануне Дня единения России и Беларуси Посол РФ в Минске Александр Суриков заявил, что Запад пока не в состоянии «оторвать» Беларусь от России. Он прокомментировал то, как в России воспринимают активизацию диалога Беларуси с представителями стран Евросоюза.

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Дипломат высказался о действиях Запада на белорусском и украинском фланге, охарактеризовав их как «антироссийские». Он отметил, что российская сторона «присматривается» к визитом западных делегаций в Минск.

По словам Сурикова, пример Украины и Молдовы вызывает определенную обеспокоенность. Вместе с тем, он понимает, что и Минск не планируется «бросаться» в западные объятия, разрывая все связи.

В ходе беседы дипломат также выразил беспокойство, связанное с определенной военной активностью в виде учений приграничных Беларуси стран НАТО.

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