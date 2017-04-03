Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова рассказала о своей жизни на «периметре» «Дома 2»
90-летний британец сменил пол
В России поменяют систему оплаты услуг ЖКХ
Почему разгорелся скандал вокруг жены футболиста Погребняка
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
Любовники, роскошь и деньги: история жизни Сергея ДягилеваКак известный антрепренер много лет подряд эпатировал парижскую публику и находил деньги на свои невероятные постановки
Игорь Петренко впервые прокомментировал рождение младшей дочки
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Эксперты бьют тревогу: Украина льет в реки что ни попадя - СМИ
Кремль отказал Киеву во встрече и назвал причину
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
"Я боюсь": 18-летнюю Адаменко избил 55-летний муж-олигарх
Кремль отказал Киеву во встрече и назвал причину
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
10Последствия циклона «Дебби»
9Индуистский Новый год
10:08 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин: «Без таких подготовленных подразделений, как Росгвардия, невозможно гарантировать будущее нашей страны»

В воскресенье, 2 апреля, в Самарском академическом театре оперы и балета прошли торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии).

Этот профессиональный праздник в этом году отмечается впервые.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о создании нового силового ведомства 5 апреля прошлого года.

С праздником гвардейцев поздравили губернатор Николай Меркушкин и председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов.

«Сегодня Росгвардия отмечает свою первую годовщину, это новое формирование, созданное по инициативе Президента нашей страны. Ваша структура основа основ сильного независимого государства», — подчеркнул глава региона. Губернатор отметил, что в национальной гвардии собраны лучшие из лучших представителей силовых органов страны, способные решать самые срочные задачи. Николай Меркушкин добавил, что сегодня государство может пресечь любую экстремистскую и террористическую акцию.

«Росгвардия — образец для подражания для всех сотрудников правоохранительных органов. Без таких подготовленных подразделений гарантировать будущее нашей страны, спокойствие в обществе невозможно. Вы в любой ситуации встанете на защиту жителей, на защиту городов и сел, — поздравляя гвардейцев сказал Николай Меркушкин, — хотелось бы пожелать, чтобы у нашей национальной гвардии было как можно меньше работы».

Затем глава региона отметил почетными грамотами и благодарностями губернатора гвардейцев, показавших отличные результаты службы, а начальнику управления Росгвардии по Самарской области Василию Глотову Николай Меркушкин подарил картину с видами губернии. «На картине изображена очень спокойная обстановка — лес, речка. Пусть и в нашем крае всегда царит такая атмосфера», — пожелал руководитель области.

Гвардейцев региона с профессиональным праздником поздравил первый заместитель командующего Приволжского округа войск национальной гвардии генерал-лейтенант Михаил Урасов: «Самарская земля всегда была богата героями, вы одни из них. Хотелось бы вам пожелать главного — мирного неба над головой».

Затем слова поздравления сотрудникам национальной гвардии прозвучали от Виктора Сазонова и Василия Глотова. Завершился торжественный вечер праздничным концертом.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Из-за огнестрельного ранения погиб директор "Салюта" Николай Поролло
СМИ узнали возможную дату проведения прямой линии с Путиным
Вучич набирает более 55% голосов на выборах президента в Сербии
СМИ: Китай предлагает США политику невмешательства и инвестиции
Абэ намерен решительно двигаться к мирному договору с Россией
Васильева сообщила о датах перевода родивших студенток на бюджет
Актрисе Елене Воробей отказали во въезде на Украину
Ученые выяснили, где живут самые плаксивые дети
Спорт
«Спартак» сыграет с «Оренбургом» в матче чемпионата России Два матча в Москве и Ростове-на-Дону завершат в понедельник программу 21-го тура чемпионата России по футболу
Авто
Стоит ли покупать китайские шины (а также дорогой «премиум»): тест 195/65 R15 Немецкий автоклуб ADAC не просто протестировал 16 комплектов летних покрышек, а сравнил шины самых разных классов — от дешевых «китайцев» до европейского «премиума». И результаты оказались, мягко говоря, неожиданными
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь