Николай Меркушкин: «Без таких подготовленных подразделений, как Росгвардия, невозможно гарантировать будущее нашей страны»

Этот профессиональный праздник в этом году отмечается впервые.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о создании нового силового ведомства 5 апреля прошлого года.

С праздником гвардейцев поздравили губернатор Николай Меркушкин и председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов.

«Сегодня Росгвардия отмечает свою первую годовщину, это новое формирование, созданное по инициативе Президента нашей страны. Ваша структура основа основ сильного независимого государства», — подчеркнул глава региона. Губернатор отметил, что в национальной гвардии собраны лучшие из лучших представителей силовых органов страны, способные решать самые срочные задачи. Николай Меркушкин добавил, что сегодня государство может пресечь любую экстремистскую и террористическую акцию.

«Росгвардия — образец для подражания для всех сотрудников правоохранительных органов. Без таких подготовленных подразделений гарантировать будущее нашей страны, спокойствие в обществе невозможно. Вы в любой ситуации встанете на защиту жителей, на защиту городов и сел, — поздравляя гвардейцев сказал Николай Меркушкин, — хотелось бы пожелать, чтобы у нашей национальной гвардии было как можно меньше работы».

Затем глава региона отметил почетными грамотами и благодарностями губернатора гвардейцев, показавших отличные результаты службы, а начальнику управления Росгвардии по Самарской области Василию Глотову Николай Меркушкин подарил картину с видами губернии. «На картине изображена очень спокойная обстановка — лес, речка. Пусть и в нашем крае всегда царит такая атмосфера», — пожелал руководитель области.

Гвардейцев региона с профессиональным праздником поздравил первый заместитель командующего Приволжского округа войск национальной гвардии генерал-лейтенант Михаил Урасов: «Самарская земля всегда была богата героями, вы одни из них. Хотелось бы вам пожелать главного — мирного неба над головой».

Затем слова поздравления сотрудникам национальной гвардии прозвучали от Виктора Сазонова и Василия Глотова. Завершился торжественный вечер праздничным концертом.