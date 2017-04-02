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18:23 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Мининформполитики: в «черном списке» находятся сотни сайтов

Согласно информации замминистра информационной политики Дмитрия Золотухина, названия сайтов, которые могут представлять угрозу национальным интересам Украины, не разглашаются.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Замминистра информационной политики Дмитрий Золотухин заявил, что в списке сайтов, которые могут представлять угрозу национальным интересам Украины, находятся сотни ресурсов. Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK.

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По его словам, списки рекомендуемых к закрытию сайтов и уже заблокированных ресурсов передали волонтеры. Министерство проанализирует полученную информацию.

«То есть списки уже есть… я не буду разглашать количество таких сайтов, счет идет на сотни таких сайтов, то есть направили очень много информации, но не факт, что там везде есть основания. Поэтому мы сейчас тщательно анализируем эту информацию, потому что есть определенные пробелы в украинском законодательстве», — сказал Золотухин.

Он уточнил, что названия сайтов не разглашаются, чтобы не вызвать истерии и спекуляции на этом.

«Мы сначала хотим проконсультироваться с людьми, которые имеют авторитет в медийном сообществе, чтобы услышать их, голос общественности, и как они это оценивают», — сказал Золотухин.

Ранее сообщалось, что работа над формированием списка сайтов, которые будет рекомендовано закрыть из-за угрозы информационной безопасности Украины, ведется под грифом «Для служебного пользования».

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