Правящая партия Армении вышла в лидеры на парламентских выборах

Согласно опросу населения, партия набирает 46 процентов. На втором месте — блок «Царукян» с 25 процентами. Третья строчка и 10 процентов достается блоку «Елк» («Исход»), еще 5 процентов получит Армянская революционная федерация Дашнакцутюн.

В выборах также участвовали «Свободные демократы», «Армянское возрождение» и Коммунистическая партия, а также блоки «Оганян-Раффи-Осканян» и Армянский национальный конгресс — Народная партия Армении (Конгресс-АНК).

Как отмечается, погрешность исследования составляет 2−3 процента. Опрос проводился на 125 избирательных участках по всей Армении.

Ранее 2 апреля сообщалось, что электронная система на избирательном участке не смогла распознать отпечатки пальцев армянского президента Сержа Саргсяна.

Голосование на выборах в Национальное собрание проходило на более чем двух тысячах участков в 8:00 до 20:00 по местному времени (с 7:00 до 19:00 по московскому). Для прохождения в законодательный орган партиям нужно преодолеть пятипроцентный барьер, блокам — семипроцентный. Порога явки нет.

Выборы в Национальное собрание — первые после принятия поправок в конституцию, которые предусматривают переход к парламентской форме правления.