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19:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Правящая партия Армении вышла в лидеры на парламентских выборах

Правящая Республиканская партия Армении лидирует на прошедших в воскресенье, 2 апреля, парламентских выборах. Об этом свидетельствуют данные экзитпола компании Gallup International, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Согласно опросу населения, партия набирает 46 процентов. На втором месте — блок «Царукян» с 25 процентами. Третья строчка и 10 процентов достается блоку «Елк» («Исход»), еще 5 процентов получит Армянская революционная федерация Дашнакцутюн.

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В выборах также участвовали «Свободные демократы», «Армянское возрождение» и Коммунистическая партия, а также блоки «Оганян-Раффи-Осканян» и Армянский национальный конгресс — Народная партия Армении (Конгресс-АНК).

Как отмечается, погрешность исследования составляет 2−3 процента. Опрос проводился на 125 избирательных участках по всей Армении.

Ранее 2 апреля сообщалось, что электронная система на избирательном участке не смогла распознать отпечатки пальцев армянского президента Сержа Саргсяна.

Голосование на выборах в Национальное собрание проходило на более чем двух тысячах участков в 8:00 до 20:00 по местному времени (с 7:00 до 19:00 по московскому). Для прохождения в законодательный орган партиям нужно преодолеть пятипроцентный барьер, блокам — семипроцентный. Порога явки нет.

Выборы в Национальное собрание — первые после принятия поправок в конституцию, которые предусматривают переход к парламентской форме правления.

Комментарии
5
А Б
Сегодня правящая партия Армении, вышедшая в лидеры на парламентских выборах, является наиболее взвешенной, трезво мыслящей и демократической структурой Армении. Остаётся только поздравить её с победой.
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Оксана Поддубная
по данным моего экзит-пола
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Р.P.F
а подсчет вела Оксанна Передубная!
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