Вучич вышел в лидеры на президентских выборах в Сербии

Согласно результатам обработки 37,6 процента бюллетеней, Вучич набирает 58,5 процента голосов. На втором месте — бывший омбудсмен, кандидат от группы граждан «Сербия без страха» Саша Янкович, его поддержали 13,4 процента избирателей, на третьем — политик-пародист Лука Максимович с результатом в 9,5 процента голосов.

За бывшего главу МИД страны Вука Еремича проголосовали 5,3 процента избирателей, а за лидера Сербской радикальной партии Воислава Шешеля отдали 4,4 процента голосов.

Явка на выборах, по предварительным данным, составила около 55,5 процентов. Для победы в первом туре необходимо набрать более половины голосов избирателей, отмечает РИА Новости.

Президент Сербии избирается сроком на пять лет. Действующий глава государства Томислав Николич, который находится на этом посту с 2012 года, не участвует в выборах из-за потери поддержки правящей Сербской прогрессивной партии.

Президент Сербии исполняет главным образом представительские функции. Он представляет страну на международной арене, предлагает парламенту кандидатуру председателя правительства, обладает правом подписывать и накладывать вето на законы. Также глава государства назначает и отзывает послов, осуществляет помилование и вручает награды. Кроме того, он является верховным главнокомандующим Вооруженных сил страны.