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00:34 (мск), источник: РИА Новости

Вучич: Сербия продолжит путь в Европу, но сохранит дружбу с Россией

БЕЛГРАД, 3 апр — РИА Новости. Премьер Сербии Александр Вучич, согласно предварительным результатам, побеждающий на прошедших президентских выборах, заявил, что продолжит европейский курс Белграда при сохранении дружеских отношений с Москвой и Пекином.

Ранее премьер-министр объявил в избирательном штабе о своей победе на выборах президента страны, прошедших в воскресенье. Он отметил, что выборы показали поддержку граждан проводимому им курсу.

«Значительное большинство граждан Сербии выступает за продолжение процесса реформ, за продолжение европейского пути Сербии при сохранении традиционной дружбы с Россией и Китаем, за продолжение трудной работы», — подчеркнул Вучич.

По предварительным данным, Вучич набирает порядка 55−59% голосов, что обеспечит ему победу в первом туре. Всего за пост президента Сербии боролись 11 кандидатов. Никто из соперников премьера, по предварительным данным, не набирает более 14% голосов.

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