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01:12 (мск), источник: ТАСС

В Белом доме подготовили список возможных мер по усилению давления на КНДР

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Совет национальной безопасности при Белом доме завершил составление перечня возможных мер по усилению давления на КНДР. Теперь с ним должен будет ознакомиться президент США Дональд Трамп, чтобы решить, как и когда использовать данные инструменты.

Об этом агентство Reuters со ссылкой американских должностных лиц.

По их данным, речь идет о многостороннем подходе, предполагающем ужесточение экономических санкций, а также шаги в военной сфере. В частности, Соединенные Штаты могут помочь Японии и Республике Корея усилить их противоракетную оборону.

Как до этого заявила постпред США при ООН Никки Хейли, Трамп может обсудить тему сдерживания КНДР с председателем КНР Си Цзиньпином, который на этой неделе прибудет в США. Их встреча состоится 6−7 апреля в поместье «Мар-а-Лаго» в штате Флорида.

«Общаясь со своими китайскими коллегами, я сказала им, что мы хотим видеть действия со стороны Китая. Думаю, президент и председатель Си Цзиньпин будут говорить о том, какими эти действия должны быть», — сказала ранее дипломат в интервью телеканалу CBS.

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