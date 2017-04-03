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01:29 (мск), источник: ТАСС

СМИ: ИГ задействовало женщин-снайперов в западных кварталах Мосула

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 3 апреля. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) задействовала отряды женщин-снайперов против иракских военных в западной части Мосула.

Источник: Reuters

Об этом сообщил телеканал As Sumaria со ссылкой на источник в силовых структурах провинции Найнава, в состав которой входит Мосул.

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По информации телеканала, «снайперши ИГ заняли позиции на крышах зданий в подконтрольных боевикам районах Мосула и ведут прицельный огонь по позициям правительственных сил». Полевое командование ИГ решило подключить женщин-стрелков после того, как «потеряло большинство снайперов в ходе операции иракских военных в Западном Мосуле», отмечает источник.

По последним данным, под контролем радикалов остается порядка 30% западных кварталов Мосула. Боевики используют мирных жителей в качестве «живого щита», что затрудняет продвижение иракских сил в старой части города, где расположена историческая Соборная мечеть Ан-Нури. Там летом 2014 года главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади объявил о создании «халифата» на оккупированных территориях Сирии и Ирака, иракской «столицей» которого стал Мосул.

Наземная фаза кампании по восстановлению контроля над Мосулом началась 17 октября минувшего года. За пять с половиной месяцев иракским наземным формированиям при поддержке правительственной авиации и ВВС международной коалиции во главе с США удалось отбить у террористов Восточный Мосул и значительно продвинуться вглубь западных кварталов.

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