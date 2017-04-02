Правящая партия Армении получит возможность сформировать правительство

«Республиканская партия имеет все шансы, чтобы сформировать правительство», — сказал Шармазанов на брифинге в ночь на понедельник.

По состоянию на 02:00 понедельника (01:00 мск) Центризбирком обработал данные 363 избирательных участков из 2009.

По данным ЦИК, лидирует Республиканская партия — 53,20%, на втором месте возглавляемый одним из крупнейших предпринимателей, главой партии «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном блок «Царукян» — 26,56%, на третьем месте Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» — 8,04%.

Партия «Дашнакцтюн» состоит в коалиции с Республиканской партией.