Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова рассказала о своей жизни на «периметре» «Дома 2»
10 фраз, которые нельзя говорить человеку с депрессией
Сенатор предложил начать расследование о доходах Медведева
Игорь Петренко впервые прокомментировал рождение младшей дочки
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
Любовники, роскошь и деньги: история жизни Сергея ДягилеваКак известный антрепренер много лет подряд эпатировал парижскую публику и находил деньги на свои невероятные постановки
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Эксперты бьют тревогу: Украина льет в реки что ни попадя - СМИ
Кремль отказал Киеву во встрече и назвал причину
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
Все двигатели для российских ракет оказались бракованными – СМИ
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация - СМИ
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
9В мире зацвела сакура
10Последствия циклона «Дебби»
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
9Индуистский Новый год
01:48 (мск), источник: Интерфакс

Правящая партия Армении получит возможность сформировать правительство

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — Правящая Республиканская партия Армении сможет в одиночку сформировать правительство по итогам прошедших в пятницу парламентских выборов, заявил вице-спикер парламента, пресс-секретарь партии Эдуард Шармазанов.

Источник: AFP 2017

«Республиканская партия имеет все шансы, чтобы сформировать правительство», — сказал Шармазанов на брифинге в ночь на понедельник.

По состоянию на 02:00 понедельника (01:00 мск) Центризбирком обработал данные 363 избирательных участков из 2009.

По данным ЦИК, лидирует Республиканская партия — 53,20%, на втором месте возглавляемый одним из крупнейших предпринимателей, главой партии «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном блок «Царукян» — 26,56%, на третьем месте Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» — 8,04%.

Партия «Дашнакцтюн» состоит в коалиции с Республиканской партией.

Комментарии
1
Аристарх Лохов
Гарик Мартиросян формирует прожертвы перис хилтон
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Армении завершились парламентские выборы
2 апреля© Ньюстюб
 Трамп выставил Меркель счет на $375 млрд
Ангарскому маньяку предъявили новое обвинение в убийстве 60 женщин
Трамп выставил Меркель счет на $375 млрд
В Мосуле ИГ выставило против армии Ирака отряды женщин-снайперов
Побеждающий на выборах Вучич обещает сохранить дружбу с РФ
В Белом доме подготовили список мер по усилению давления на КНДР
СМИ: не во всех регионах власти идут на диалог с дальнобойщиками
В Великобритании готовы выполнять свои обязательства перед ЕС
Трамп объяснил, почему не пожал руку Меркель
Спорт
Победный от Дзюбы. Как «Зенит» выиграл в Казани Собрание игроков не изменило ситуацию в «Рубине». Казанцы проиграли дома «Зениту», пропустив голы от Артёма Дзюбы и Мигеля Данни
Авто
Стоит ли покупать китайские шины (а также дорогой «премиум»): тест 195/65 R15 Немецкий автоклуб ADAC не просто протестировал 16 комплектов летних покрышек 195/65 R15, а сравнил шины самых разных классов — от дешевых «китайцев» до европейского «премиума». И результаты оказались, мягко говоря, неожиданными
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Лиловый, синий, голубой: редакция примерила безумные оттенки помады (фото) Всем своим видом редакторы «Леди Mail.Ru» как бы намекают: у вас вся спина белая. С 1 апреля!
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь