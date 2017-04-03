Глава СПЧ заявил о необходимости менять закон о митингах

Об этом он рассказал в комментарии агентству «РИА Новости».
Собеседник считает, что главным доказательством правонарушения должны стать видеозаписи, а не составленные сотрудниками полиции протоколы.
«Надо менять, конечно, и нормы, касающиеся рассмотрения дел об административных правонарушениях: главным доказательством должны быть видеозаписи, а не безликие полицейские протоколы», — сказал Федотов после посещения столичных отделений полиции, в которых находятся задержанные в ходе акции протеста оппозиции 26 марта.
Глава СПЧ также рассказал о жалобах, которые он получил от задержанных в ходе протестной акции 2 апреля, которая прошла в центре Москвы и не была согласована с властями города.
«Мы получили немало жалоб на необоснованные задержания, полагаю, что все они нуждаются в очень внимательной проверке», — отметил Федотов, добавив, что «рапорты о задержаниях написаны просто как под копирку», при этом нет никаких видеоматериалов, что создает большие проблемы для тех сотрудников полиции, которые оформляют протоколы, отметил глава СПЧ.
Он также сказал, что со своим коллегой — членом СПЧ Андреем Бабушкиным, посетил два отделения полиции — Пресненский и в Лужниках. По его словам, «в отделах полиции довольно много задержанных, но содержатся они не в камерах, а в обычных помещениях».
Собеседник агентства уточнил, что в одном из отделений правоохранительных органов он встретил четверых несовершеннолетних. Большая часть из них, подчеркнул Федотов, провела в полицейских участках около шести часов.
В воскресенье, 2 апреля, в центре Москвы прошла протестная акция, так называемая прогулка оппозиции. Ее участники пытались пройти по Тверской улице в сторону Кремля, но полиция перекрыла движение у Старопименовского переулка и начала их задерживать. Активист движения «Новая оппозиция» Юрий Горский в комментарии РБК отметил, что на «прогулке оппозиции» задержания начались с момента начала акции. По его словам, всего в мероприятии приняли участие около 300 человек.
Массовое мероприятие не было согласовано с мэрией города, поэтому спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов начали задерживать участников. В пресс-службе МВД сообщили о 31 задержанном за нарушение общественного порядка в районе Триумфальной площади. Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах, в свою очередь, заявил о более чем 40 задержанных.
Также протестная акция оппозиции прошла в центре Москвы 26 марта. Ее организаторами стали члены Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. По официальным данным, на улицы тогда вышли около 8 тыс. человек. Участники требовали от правительства начать проверку в отношении премьер-министра Дмитрия Медведева по фактам расследования ФБК «Он вам не Димон», в котором идет речь о недвижимости премьера.
Мероприятие также не было согласовано с мэрией, поэтому полиция проводила массовые задержания. По данным властей города, были задержаны более 600 человек, «ОВД-Инфо» сообщало о более чем 1 тыс. задержанных.