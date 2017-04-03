Глава СПЧ заявил о необходимости менять закон о митингах

«Надо менять, конечно, и нормы, касающиеся рассмотрения дел об административных правонарушениях: главным доказательством должны быть видеозаписи, а не безликие полицейские протоколы», — сказал Федотов после посещения столичных отделений полиции, в которых находятся задержанные в ходе акции протеста оппозиции 26 марта.

Глава СПЧ также рассказал о жалобах, которые он получил от задержанных в ходе протестной акции 2 апреля, которая прошла в центре Москвы и не была согласована с властями города.

«Мы получили немало жалоб на необоснованные задержания, полагаю, что все они нуждаются в очень внимательной проверке», — отметил Федотов, добавив, что «рапорты о задержаниях написаны просто как под копирку», при этом нет никаких видеоматериалов, что создает большие проблемы для тех сотрудников полиции, которые оформляют протоколы, отметил глава СПЧ.

Он также сказал, что со своим коллегой — членом СПЧ Андреем Бабушкиным, посетил два отделения полиции — Пресненский и в Лужниках. По его словам, «в отделах полиции довольно много задержанных, но содержатся они не в камерах, а в обычных помещениях».