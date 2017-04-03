Прямую линию прочертили к лету

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По сведениям «Ъ», прямая линия президента, скорее всего, пройдет в июне. Общение Владимира Путина с гражданами может быть приурочено к одному из праздников — Дню России 12 июня или Дню защиты детей 1 июня. Эксперты считают, что перенос связан не только с недавними акциями протеста, на фоне которых «невыгодно проводить прямую линию», но и с тем, что к общению президента с народом в администрации президента (АП) хотят «сформулировать повестку» президентской кампании.

Как сообщили «Ъ» два источника, близких к АП, прямая линия президента, скорее всего, пройдет в июне и может быть приурочена к одному из праздников — Дню России 12 июня или Дню защиты детей 1 июня.

Использование властями «символизма праздников» вчера обсуждалось на медиафоруме ОНФ. Особое внимание ОНФ с подачи управления по общественным проектам Кремля уделил идеологии праздников, которые могут способствовать объединению граждан. У 12 июня, согласно исследованию ВЦИОМа, один из самых низких рейтингов. Напротив, День защиты детей и День космонавтики (12 апреля) считаются перспективными с точки зрения единения граждан.



О том, что прямая линия в этом году будет перенесена, 20 марта заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин проведет прямую линию позже апреля, но «раньше августа». «Просто связано с графиком президента, и так, чтобы было, собственно, удобно ему», — объяснил он.

Владимир Путин общается с россиянами в прямом эфире ежегодно с 2001 года. Год от года выступления Владимира Путина становились все длиннее. 15 декабря 2011 года (через пять дней после многотысячной акции против фальсификаций на выборах) премьер и кандидат в президенты Путин общался с народом чуть больше четырех с половиной часов. Не проводилась прямая линия только в 2012 году — тогда она была перенесена на весну 2013 года. В 2013—2016 годах прямая линия проходила в апреле. Первая прямая линия в 2001 году была самой популярной у телезрителей — ее посмотрели 72% телеаудитории. Рейтинги программы снизились во время работы Владимира Путина премьер-министром, а новый рост популярности телеформата произошел в 2014 году после присоединения Крыма.



Директор «Левада-центра» Лев Гудков связал перенос прямой линии с массовыми протестами 26 марта, «о которых президент явно говорить не хочет».