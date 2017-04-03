Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов»
10 фраз, которые нельзя говорить человеку с депрессией
В России поменяют систему оплаты услуг ЖКХ
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
В США "остроумно подшутили" над Лавровым
Кремль отказал Киеву во встрече и назвал причину
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
"Я боюсь": 18-летнюю Адаменко избил 55-летний муж-олигарх
Кремль отказал Киеву во встрече и назвал причину
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
12Ливни затопили Перу
13Теракт в центре Лондона
9В тени стены
09:18 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Прямую линию прочертили к лету

Она может дать старт президентской кампании.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По сведениям «Ъ», прямая линия президента, скорее всего, пройдет в июне. Общение Владимира Путина с гражданами может быть приурочено к одному из праздников — Дню России 12 июня или Дню защиты детей 1 июня. Эксперты считают, что перенос связан не только с недавними акциями протеста, на фоне которых «невыгодно проводить прямую линию», но и с тем, что к общению президента с народом в администрации президента (АП) хотят «сформулировать повестку» президентской кампании.

Как сообщили «Ъ» два источника, близких к АП, прямая линия президента, скорее всего, пройдет в июне и может быть приурочена к одному из праздников — Дню России 12 июня или Дню защиты детей 1 июня.

Использование властями «символизма праздников» вчера обсуждалось на медиафоруме ОНФ. Особое внимание ОНФ с подачи управления по общественным проектам Кремля уделил идеологии праздников, которые могут способствовать объединению граждан. У 12 июня, согласно исследованию ВЦИОМа, один из самых низких рейтингов. Напротив, День защиты детей и День космонавтики (12 апреля) считаются перспективными с точки зрения единения граждан.

О том, что прямая линия в этом году будет перенесена, 20 марта заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин проведет прямую линию позже апреля, но «раньше августа». «Просто связано с графиком президента, и так, чтобы было, собственно, удобно ему», — объяснил он.

Читайте также
ФОМ: 78% россиян считают себя патриотами

Владимир Путин общается с россиянами в прямом эфире ежегодно с 2001 года. Год от года выступления Владимира Путина становились все длиннее. 15 декабря 2011 года (через пять дней после многотысячной акции против фальсификаций на выборах) премьер и кандидат в президенты Путин общался с народом чуть больше четырех с половиной часов. Не проводилась прямая линия только в 2012 году — тогда она была перенесена на весну 2013 года. В 2013—2016 годах прямая линия проходила в апреле. Первая прямая линия в 2001 году была самой популярной у телезрителей — ее посмотрели 72% телеаудитории. Рейтинги программы снизились во время работы Владимира Путина премьер-министром, а новый рост популярности телеформата произошел в 2014 году после присоединения Крыма.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков связал перенос прямой линии с массовыми протестами 26 марта, «о которых президент явно говорить не хочет».
Читайте также
Песков обозначил сроки проведения «прямой линии» Путина

«Тема коррупции очень взрывоопасная. Это бросает тень не столько на Дмитрия Медведева, сколько на самого Владимира Путина», — считает эксперт. «Коррупционный скандал — это не только расследование Алексея Навального. Фильм лег на уже растущие снизу негативные настроения. По моим подсчетам, которые на самом деле преуменьшены, только за последние два года появилось 750−800 сообщений о коррупционных скандалах», — говорит господин Гудков.

Политолог Константин Калачев считает, что проведение прямой линии в июне «может стать отправной точкой для начала президентской кампании». «Дело не только в том, что сейчас невыгодно проводить прямую линию из-за акций протеста. Дело в том, что выходить на прямую линию нужно уже с кампанией. Нужно время, чтобы продумать драматургию, тактический ресурс, месседж, имиджевые характеристики. Возможно, администрация президента не успевает сформулировать повестку кампании, изложить стратегию», — сказал «Ъ» эксперт. По его словам, «на прямой линии должны объяснить, почему россияне должны голосовать за Владимира Путина, показать образ привлекательного будущего».

Ирина Нагорных, Наталья Корченкова, Лиза Миллер

Комментарии
16
Евгений
Директор «Левада-центра» Лев Гудков связал перенос прямой линии с массовыми протестами 26 марта, «о которых президент явно говорить не хочет». Ну так можно и не про протесты поговорить, а про коррупцию премьера или про его кристальную честность!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
perplexed
Первая прямая линия в 2001 году была самой популярной у телезрителей — ее посмотрели 72% телеаудитории.
-------------
потому что его было мало, а сейчас всё всё поняли. Ну кроме восторженных ура-дураков и бабушек.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Антон Гагарин
Чем выше поднимешься, тем больнее падать!))) Есть настоящие опросы, где не более 24% россиян доверяет В.В. А про прямую линию, это очередная показуха, людей которые с реальными проблемами не пропустят модераторы, линия не прямая, а фильтруемая!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Алексей Навальный просит защиты
ЦИК: в парламент Армении проходят четыре партии
СМИ: Китай предлагает США политику невмешательства и инвестиции
Абэ намерен решительно двигаться к мирному договору с Россией
Васильева сообщила о датах перевода родивших студенток на бюджет
Актрисе Елене Воробей отказали во въезде на Украину
Ученые выяснили, где живут самые плаксивые дети
Спорт
«Спартак» сыграет с «Оренбургом» в матче чемпионата России Два матча в Москве и Ростове-на-Дону завершат в понедельник программу 21-го тура чемпионата России по футболу
Авто
Стоит ли покупать китайские шины (а также дорогой «премиум»): тест 195/65 R15 Немецкий автоклуб ADAC не просто протестировал 16 комплектов летних покрышек, а сравнил шины самых разных классов — от дешевых «китайцев» до европейского «премиума». И результаты оказались, мягко говоря, неожиданными
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
В 2018 году в Москве появится новая ветка метро
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь