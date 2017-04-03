В Великобритании готовы выполнять свои обязательства перед ЕС

«Великобритания как всегда будет выполнять свои обязательства, но речь идет не о конкретной цифре. Мы должны сначала в рамках досконального процесса определить, какие обязательства и права есть у нас по отношению к Евросоюзу», — сказал он. По его словам, на этой теме «нельзя фиксироваться». «Нужно думать о том, как разобрать эти многочисленные переплетения, как должны выглядеть в будущем наши отношения, как будет организован переходный период», — призвал министр.

По его словам, в случае, если Лондон и Брюссель по всем этим вопросам не договорятся и Brexit пойдет по «жесткому» сценарию, то торговые отношения с ЕС будут переведены на основу норм ВТО. Более того, могут «возникнуть серьезные трудности в кооперации в сфере безопасности», предупредил Хаммонд. «Без новых рамок для такого сотрудничества мы просто не сможем обмениваться чувствительной информацией», — пояснил глава британского Минфина, отметив, что это не стоит воспринимать как угрозу.

Отвечая на вопрос издания о том, не планирует ли Лондон сделать из королевства налоговую гавань, Хаммонд заявил, что правительство намерено сохранить финансовое регулирование, максимально идентичное ЕС.

«Чем больше наше регулирование отвечает нормам Евросоюза, тем более полным будет доступ к внутреннему рынку. Таким образом, далеко идущее соглашение о зоне свободной торговли означает, что Великобритания сохранит европейскую практику и в том, что касается регулирования и налогов», — добавил он. «Такие договоренности являются для нас предпочтительными», — заключил министр.