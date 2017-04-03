Корреа о проигрыше правых в Эквадоре: Революция победила, Ленин — президент

По предварительным данным национального избирательного совета, после подсчета 91,88% голосов кандидат от правящего блока Ленин Морено набирает 51,04%, за его соперника, кандидата от правых сил Гильермо Лассо отдано 48,96%.

«Большая новость для великой родины: революция вернула себе победу в Эквадоре, правые силы побеждены, несмотря на их миллионы и СМИ, более чем два процента разницы, Ленин — президент», — написал Корреа в своем микроблоге в Twitter.

​По мнению Корреа, это означает моральный проигрыш правых. «Это не останется безнаказанным», — пообещал глава государства, уходящий с поста в мае этого года.