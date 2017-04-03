Мэр Хабаровска не вошел в состав обновленного президентского Совета
Александр Соколов входил в этот Совет пять лет.
Александр Соколов входил в этот Совет пять лет.
Мэра Хабаровска Александра Соколова, который по совместительству, на общественных началах, является еще и президентом Ассоциации сибирских и дальневосточных городов — не вошел в обновленный состав Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления и состава президиума этого Совета.
Список мэров и губернаторов Совета утвержден Указом президента РФ 29 марта с.г. за № 134.
Мэр Хабаровска Александр Соколов входил в прежний Совет при президенте РФ по развитию местного самоуправления и состав президиума этого Совета, избранного в 2012 году.