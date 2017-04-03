Трамп собрался убедить Китай в необходимости усилить давления на КНДР

«У Китая есть возможности серьезного влияния на Северную Корею. И Китай может принять решение оказать нам помощь с Северной Кореей, или не оказывать ее. Если Китай согласится, это будет очень хорошо для него самого, если нет — хорошо никому не будет», — сказал он в интервью газете Financial Times.

В ответ на вопрос издания, как США могут мотивировать давление Китая на КНДР, президент отметил: «Стимулом является торговля, все это касается торговли».

«Если Китай не захочет решать северокорейскую проблему, мы сами ее решим. Это все, что я хотел сказать», — добавил Трамп.

Американо-китайский саммит намечен на 6−7 апреля . Как сообщают СМИ, в Совете национальной безопасности США подготовлен печень мер, которые США могут принять в отношении Пхеньяна, чтобы побудить его отказаться от развития ракетной и ядерной программ.