Истребители провели воздушные бои над морем возле Владивостока
Экипажи
Экипажи
Летчики учились обнаруживать, перехватывать и вести бой с авиацией условного противника. Полеты проходили, а рамках летного тактического учения, в котором приняли участие экипажи истребителей- перехватчиков МИГ-31 камчатской авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота. Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на
Для проведения совместных
В рамках учения только за одну летную смену летчики совершили около 30 вылетов. В воздухе экипажи истребителей перехватчиков поочередно на сверхзвуковых скоростях отрабатывали совместные задачи по перехвату самолетов «противника» на дальнем расстоянии.
Также в ходе полетов летчики отработали элементы маневрирования с большими углами крена и тангажа, провели воздушные бои на предельных параметрах прицельного комплекса и отработали заход на посадку в дневное и ночное время.
Напомним, что по данным открытых источников, в Приморском крае дислоцирован 22-й истребительный авиационный полк