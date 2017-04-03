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06:05 (мск), источник: ДЕЙТА

Истребители провели воздушные бои над морем возле Владивостока

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 и МиГ-31БМ отработали мастерство ведения воздушного боя в небе над заливом Петра Великого в Приморье.

Летчики учились обнаруживать, перехватывать и вести бой с авиацией условного противника. Полеты проходили, а рамках летного тактического учения, в котором приняли участие экипажи истребителей- перехватчиков МИГ-31 камчатской авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота. Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на пресс-службу флота.

Для проведения совместных учебно-тренировочных полетов камчатские летчики совершили перелет более двух тысяч километров на аэродром авиационного соединения армии ВВС и ПВО в Приморье.

В рамках учения только за одну летную смену летчики совершили около 30 вылетов. В воздухе экипажи истребителей перехватчиков поочередно на сверхзвуковых скоростях отрабатывали совместные задачи по перехвату самолетов «противника» на дальнем расстоянии.

Также в ходе полетов летчики отработали элементы маневрирования с большими углами крена и тангажа, провели воздушные бои на предельных параметрах прицельного комплекса и отработали заход на посадку в дневное и ночное время.

Напомним, что по данным открытых источников, в Приморском крае дислоцирован 22-й истребительный авиационный полк Воздушно-Космических сил (аэродром Центральная угловая), на вооружении которого состоит несколько типов истребителей. В 2016 году часть получила модернизированные самолеты МиГ-31БМ (БСМ), которые являются усовершенствованной этого самолета с расширенными боевыми возможностями. На вооружении 7060-я авиабазы морской авиации ТОФ (Елизово, Камчатский край) состоят немодернизированные версии МиГ-31.

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