Истребители провели воздушные бои над морем возле Владивостока

Летчики учились обнаруживать, перехватывать и вести бой с авиацией условного противника. Полеты проходили, а рамках летного тактического учения, в котором приняли участие экипажи истребителей- перехватчиков МИГ-31 камчатской авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота. Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на пресс-службу флота.

Для проведения совместных учебно-тренировочных полетов камчатские летчики совершили перелет более двух тысяч километров на аэродром авиационного соединения армии ВВС и ПВО в Приморье.

В рамках учения только за одну летную смену летчики совершили около 30 вылетов. В воздухе экипажи истребителей перехватчиков поочередно на сверхзвуковых скоростях отрабатывали совместные задачи по перехвату самолетов «противника» на дальнем расстоянии.

Также в ходе полетов летчики отработали элементы маневрирования с большими углами крена и тангажа, провели воздушные бои на предельных параметрах прицельного комплекса и отработали заход на посадку в дневное и ночное время.