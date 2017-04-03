В Эквадоре начались беспорядки после объявления итогов президентских выборов

«Как жаль! Вспышки насилия в Кито, Эсмеральдас, Ибарре и Асогес. Они хотят добиться с помощью насилия того, чего не смогли добиться на голосовании», — написал он.
В настоящее время около здания Национального избирательного совета в Кито проходят митинги как сторонников оппозиции, так и людей, проголосовавших за кандидата от правящего альянса.
Ранее в Эквадоре завершилось голосование в рамках второго тура президентских выборов. По предварительным данным, полученным после обработки 94,32% бюллетеней, кандидат от правящего левого блока «Альянс Страна» Ленин Морено заручился поддержкой 51,07% избирателей. Его соперник, представитель правоцентристского Движения CREO,