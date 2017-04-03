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05:49 (мск), источник: ТАСС

В Эквадоре начались беспорядки после объявления итогов президентских выборов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 апреля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Президент Эквадора Рафаэль Корреа сообщил о беспорядках, которые начались в нескольких регионах страны после объявления итогов президентских выборов. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Как жаль! Вспышки насилия в Кито, Эсмеральдас, Ибарре и Асогес. Они хотят добиться с помощью насилия того, чего не смогли добиться на голосовании», — написал он.

В настоящее время около здания Национального избирательного совета в Кито проходят митинги как сторонников оппозиции, так и людей, проголосовавших за кандидата от правящего альянса.

Ранее в Эквадоре завершилось голосование в рамках второго тура президентских выборов. По предварительным данным, полученным после обработки 94,32% бюллетеней, кандидат от правящего левого блока «Альянс Страна» Ленин Морено заручился поддержкой 51,07% избирателей. Его соперник, представитель правоцентристского Движения CREO, экс-банкир Гильермо Лассо получил 48,93% голосов.

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