WP: Китай хочет предложить США политику невмешательства и инвестиции

Издание подтверждает ранее опубликованную газетой The New York Times информацию о том, что ключевую роль в организации предстоящей встречи председателя КНР Си Цзиньпина и Трампа сыграл Джаред Кушнер. Именно в его офисе в небоскребе Trump Tower 9 и 10 декабря прошлого года состоялись контакты американской стороны с послом Китая в США Цуй Тянькаем и членом Госсовета КНР Ян Цзечи.

«Китай также хотел бы отказа США от вмешательства в вопросы, которые, по его мнению, относятся к его ключевым интересам, включая Тайвань, Тибет и внутренние дела», — сказано в тексте. Помимо этого, Пекину хотелось бы, чтобы Вашингтон поддержал выдвинутую китайским руководством инициативу «Один пояс и один путь» — объединение проектов по созданию Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века.

Взамен Китай готов предложить инвестиции, которые позволят Трампу реализовать ряд своих предвыборных обещаний, в частности ускорить создание рабочих мест. Однако у Белого дома также есть и свои запросы.

Взамен Китай готов предложить инвестиции, которые позволят Трампу реализовать ряд своих предвыборных обещаний, в частности ускорить создание рабочих мест. Однако у Белого дома также есть и свои запросы.

«Трамп хочет получить что-то в обмен: он планирует добиваться от Си Цзиньпина ужесточения экономических санкций против Северной Кореи, чтобы заставить эту страну прекратить реализацию ракетно-ядерной программы, — говорится в материале газеты The New York Times. — Он также обещал, что выступит против хронического дисбаланса в торговле между США и Китаем, он критиковал такое положение вещей во время президентской гонки».

The Washington Post указывает и на то, что Кушнер намеревается значительно улучшить и расширить американо-китайские отношения. Но против этого выступают некоторые ближайшие соратники Трампа, к примеру его главный стратег Стивен Бэннон, министр торговли Уилбур Росс и другие.