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06:16 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Губернатор Приморского края отчитается перед парламентом 28 апреля

Владимир Миклушевский представит доклад о работе администрации за 2016 год.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 3 апреля, PrimaMedia.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский представит депутатам краевого Законодательного собрания (ЗС ПК) ежегодный отчет о работе своей администрации в 2016 году. Традиционное выступление главы региона состоится на очередном заседании краевого парламента 28 апреля, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Заксобрания.

Многие парламентарии в силу серьезного обновления Заксобрания впервые будут присутствовать на отчете главы региона. На сайте ЗС ПК уточняется, что заседание, на котором будет рассматриваться вопрос «Об отчете губернатора Приморского края Владимира Миклушевского о деятельности администрации Приморского края за 2016 год», начнется в 10.00.

Ежегодный отчет главы региона перед парламентом, напомним, предусмотрен краевым уставом и представляется не позднее 1 июня. В соответствии с п. 1 ст. 37 (1) устава Приморского края, отчет губернатора о деятельности краевой администрации включает также вопросы, поставленные Законодательным собранием Приморского края.

Как правило, накануне отчета депутаты направляют в адрес главы региона свои вопросы в письменном виде.

Смогут парламентарии задать вопросы губернатору и по итогам отчета, а также высказать собственное мнение о работе администрации.

Пользователи сети Интернет также смогут в свободном доступе посмотреть выступление Владимира Миклушевского. На сайте Законодательного собрания Приморья традиционно будет идти видео-трансляция прямо из зала заседания.

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